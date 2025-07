Het besef daalt langzaam in dat voetballer Diogo Jota er niet meer is. Hij overleed woensdagnacht in een verkeersongeval met zijn broer. Zijn Nederlandse teamgenoten Virgil van Dijk en Cody Gakpo zochten naar woorden om hun verdriet te omschrijven.

Snel nadat het tragische nieuws naar buiten over Jota stroomden de emotionele boodschappen binnen. Vanuit Liverpool bleef het lang stil, maar één voor één druppelen de indrukwekkende herinneringen aan Jota binnen. Na trainer Arne Slot, spelers Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Harvey Elliott en Darwin Núñez was het de beurt aan aanvoerder Virgil van Dijk.

'Totaal in ongeloof'

'Man, ik kan het niet geloven', trapt Van Dijk zijn emotionele betoog af. Hij heeft gekozen voor twee foto's: eentje van Jota met de Premier League-beker en de ander van hun samen. 'Ik wil het niet geloven. Ik ben er helemaal kapot van en totaal in ongeloof', treurt de aanvoerder. 'Wat een mens, wat een speler, maar bovenaal, wat een ongelooflijke familieman'.

'Je betekende zoveel voor ons allemaal en dat zal altijd zo blijven!', verzekert Van Dijk. Hij noemt het "onvoorstelbaar" dat zijn familie twee zonen, een echtgenoot en een vader moeten verliezen. 'Zo wreed en oneerlijk. Mijn hart breekt voor je hele mooie familie, voor Rute en voor je kinderen', aldus Van Dijk. Hij belooft dat ze in deze zware periode en daarna altijd voor Jota's familie zullen zorgen.

'Een kampioen voor altijd, nummer 20 voor altijd. Het was een voorrecht om naast je te hebben gestaan op het veld en je vriend te zijn geweest daarbuiten', schrijft Van Dijk. 'We zullen je onbeschrijfelijk missen en nooit vergeten. Je nalatenschap zal voortleven, daar zorgen we voor! Rust in vrede, Diogo en André.'

Gakpo zoekt naar woorden

Mede-aanvaller Gakpo klom ook in de virtuele pen voor een zwaar beladen bericht aan zijn ontvallen teamgenoot. 'Moeilijk om de juiste woorden te vinden', begint Gakpo. 'Ik heb genoten van het spelen met je, maar ik waardeer je vooral als persoon.'

'Dankbaar voor de momenten die we hebben gehad. Bedankt dat je iedereen op en naast het veld aan het lachen hebt gemaakt', stelt Gakpo. 'Mijn diepste medeleven aan de familie. Rust in vrede, Diogo & André.'

Overleden Diogo Jota

Jota en zijn broer kwamen woensdagnacht om het leven bij een auto-ongeluk in Spanje. De voetballer was op weg naar Liverpool. Jota mocht van doktoren niet vliegen, dus was hij van plan om met de veerboot te gaan. Daar arriveerde hij nooit, omdat zijn auto een klapband kreeg, crashte en in brand vloog. De twee broers waren op slag dood.