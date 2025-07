Britse sportjournalist Graeme Bryce heeft een boekje opengedaan over zijn omgang met de overleden Liverpool-speler Diogo Jota. Hij werd in de nacht van woensdag op donderdag slachtoffer van een dodelijk auto-ongeluk.

Sindsdien heerst er groot verdriet in de hele voetbalwereld. Liverpool-trainer Arne Slot en de spelers van de club schreven emotionele berichten over het grote verlies van hun dierbare. Maar ook journalisten die Jota kenden zijn in rouw.

Zo ook Bryce, die werkt voor het Britse medium The Sun. "Ik kan niet claimen dat ik hem heel goed kende, maar ik sprak hem regelmatig na wedstrijden", schrijft hij. Ook toen de aanvaller nog bij Wolves speelde interviewde de journalist hem weleens.

Overleden Diogo Jota (28) was net getrouwd met jeugdliefde: Liverpool-aanvaller van Arne Slot laat drie jonge kinderen achter De voetbalwereld werd donderdagochtend opgeschrikt van het nieuws over Diogo Jota. De Portugese aanvaller van het Liverpool van Arne Slot overleed samen met zijn broer bij een auto-ongeluk. En dat terwijl hij nog geen twee weken geleden het huwelijksbootje instapte met de vrouw waarmee hij drie kinderen heeft.

Bescheiden

"Hij knikte altijd als hij langs liep, gaf een hand en begroette me als we elkaar tegenkwamen." De Portugees viel dan ook meteen op. "Zijn vriendelijke karakter en bescheidenheid kenmerkten hem. Hij behandelde de media nooit als vijand, zoals veel spelers tegenwoordig doen."

Hij was altijd blij om zijn gedachten te wisselen met journalisten, legt Bryce uit. "En hij was uiterst charmant." Een mooie uitspraak van Jota is hem altijd bijgebleven. "Ik weet nog dat hij zich verontschuldigde voor zijn slechte Engels na een Europa League-duel van Wolves in 2019."

Liverpool-trainer Arne Slot emotioneel na dodelijke tragedie Diogo Jota Arne Slot heeft in een emotioneel betoog uitgebreid de tijd genomen om Diogo Jota te eren. De Nederlandse trainer van Liverpool is, net als vele anderen, geschokt door het nieuws dat de Portugese speler van de club op 28-jarige leeftijd is overleden bij een auto-ongeluk in Spanje. "Ik wou dat ik de juiste woorden had", begint Slot.

Speciaal

"Ik zei hem, als een Schot, dat ik mijn excuses zou moeten aanbieden, omdat hij de taal beter spreekt dan ik. Ik vroeg hem hoe hij zo snel vloeiend Engels sprak." Het antwoord van de voetballer was kenmerkend voor zijn persoonlijkheid. "Hij haalde zijn schouders op en zei: 'In Portugal leren we al Engels op jonge leeftijd. Ik ben niet speciaal.'"

"Maar hij was wél speciaal", vervolgt de journalist. "Een speciale speler en een speciaal mens." Dat bleek ook toen Bryce de Liverpool-speler om een gunst vroeg voor het lokale voetbalteam dat hij trainde. Het team onder 13 had een belangrijke bekerwedstrijd voor de boeg en Jota nam een videoboodschap voor de kinderen op.

Woede na dood Diogo Jota: Erling Haaland (Manchester City) hard aangepakt na onhandig bericht Het nieuws over de verongelukte topvoetbaler Diogo Jota (Liverpool) zorgt voor een golf van verdriet in de sportwereld. De Portugees overleed op 28-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk, waar ook zijn jonge broer (26) het leven liet. De voetbalwereld staat er uitgebreid bij stil, maar dat geldt - per ongeluk - niet voor iedereen. Daardoor krijgt Erling Haaland van Manchester City bakken kritiek over zich heen.

"Dat was zo aardig van hem. En we wonnen de wedstrijd met 3-2 van een team dat we nog nooit hadden verslagen." Een paar weken later kwamen ze elkaar weer tegen en vroeg Diogo: 'Hoe hebben de jongens het gedaan'. "Hij was oprecht blij toen ik grapte dat zijn boodschap het verschil had gemaakt tussen winst en verlies."

Auto-ongeluk

De aanvaller van de ploeg van Slot zat samen met zijn jongere broer André Silva in een auto in Spanje waarmee hij van de weg raakte. De auto zou vervolgens in brand zijn gevlogen, zo melden getuigen. Het incident vond plaats in de regio Zamora, dat dicht bij de Portugese grens ligt. Jota was onderweg naar Engeland en mocht om een medische reden niet vliegen.

Dit is de medische reden waarom overleden Diogo Jota per auto naar Engeland afreisde en niet per vliegtuig Voetballer Diogo Jota kwam woensdagnacht om het leven bij een ongeluk met zijn broer André Silva. De twee familieleden waren met de auto op weg naar Engeland, toen het in Spanje vreselijk misging. Jota's Lamborghini kreeg een klapband bij een inhaalactie, waarna hij en zijn broer verongelukten.

De voetballer was twee weken geleden getrouwd met zijn geliefde Rute Cardoso en laat drie kinderen na.