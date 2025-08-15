Van de populaire Nederlandse influencer Jade Anna van Vliet (21) willen heel veel mensen alles weten. Ze heeft een miljoenenpubliek en dat is sinds haar relatie met profvoetballer Kenneth Taylor niet bepaald minder geworden. Het werd daarom tijd om wat vragen te beantwoorden en tijdens het vragenrondje had Van Vliet een sportief nieuwtje in petto.

De 21-jarige Van Vliet heeft een sportieve partner, maar zit zelf ook zeker niet stil. Zo doet ze aan Reformer Pilates en deelde ze geregeld beelden uit de sportschool. Ze vindt het niet alleen leuk om zelf te sporten, ook het bijwonen van sportevenementen valt in de smaak.

Dat moet ook wel, want haar vriend speelt tientallen wedstrijden per jaar. Bij thuiswedstrijden in de Johan Cruijff ArenA is Van Vliet vaak aanwezig. Maar de sportliefhebber kan haar binnenkort ook op een ander groot evenement spotten.

Primeur in de Formule 1 voor Jade Anna

Van Vliet vertelt op Instagram namelijk dat ze voor het eerst naar de GP van Zandvoort gaat. "Ik ben een paar keer eerder naar de Formule 1 geweest", schrijft ze. "Maar nog nooit in Zandvoort." Het wordt dus een primeur voor de influencer, die tussen de regels door laat doorschemeren dat ze dit jaar juicht voor Ferrari.

Dat heeft zeer waarschijnlijk te maken met het feit dat ze niet voor haar ticket hoeft te betalen. Ze is namelijk uitgenodigd door Celsius, een sportdrankjesmerk. En laat dat bedrijf nou al een tijdje een samenwerking hebben met Ferrari.

Samenwerking met Jutta Leerdam

Overigens timmert Celsius in Nederland al een tijdje aan de weg. Het bedrijf sponsort bijvoorbeeld ook al lange tijd topschaatsster Jutta Leerdam. Zij besloot vorig jaar haar eigen team te beginnen en vond in het sportdrankenmerk een geschikte sponsor.

Tijdens het korte vragenuurtje gaat het uiteraard niet alleen Van Vliets bezoek aan de Formule 1-race van later deze maand. Ze laat haar volgers weten dat haar favoriete chocoladesmaak wit is en dat ze ook erg van karamel zeezout en hazelnoot houdt. "Ik ben echt een choco-lover dus je mag me er echt voor wakker maken."

Belangrijk duel voor Kenneth Taylor

Voor de Formule 1-race moet Van Vliet nog even wachten, maar gelukkig komt ze sportief gezien dit weekend alweer aan haar trekken. Dan speelt haar vriend Taylor namelijk met Ajax een competitieduel in de Vriendenloterij Eredivisie. De Ajacied won met zijn club het eerste duel tegen Telstar (2-0) in de eigen Johan Cruijff ArenA dankzij twee goals van Wout Weghorst.

Komende zondag wacht een op papier lastiger duel. Dan reizen de Amsterdammers af naar Deventer voor het uitduel met Go Ahead Eagles, de bekerwinnaar van het vorige seizoen.

