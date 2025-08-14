Een opvallend verhaal over Wout Weghorst. De Ajax-spits werd door een fanpagina zeer positief in het nieuws gebracht vanwege een hartverwarmend bezoek. Het leverde duizenden reacties op, maar na onderzoek blijkt dat er aan de ontmoeting een luchtje zit.

Het begon allemaal met een reeks aan foto's van de Facebookpagina Ajax-fandom. Zij deelden dit weekend vol lof foto's van Weghorst die een zevenjarig doodziek jongetje zou bezoeken. Dat levert uiteraard alleen maar lovende reacties op. Na een paar dagen stond de teller op meer dan 12 duizend likes en ruim duizend reacties. Ook werden de foto's zo'n 140 keer gedeeld.

i De veelgedeelde foto's van Wout Weghorst, die nep blijken te zijn © Facebook

Bizarre verhalen over Wout Weghorst

Maar wat blijkt: de beelden zijn niet echt. Een scherpe blik op de pagina, die grossieert in nepnieuws over Ajax en met name Weghorst, ziet dat de beelden met AI zijn gegenereerd. Dat doen ze wel vaker. Zo zou Weghorst een speciaal cadeau naar Cristiano Ronaldo hebben gestuurd vanwege zijn verloving met Georgina. En het wordt nog gekker. Het medium deelt foto's van Weghorst die huilend in de armen van kinderen valt die hij 13 jaar geleden uit een vuilnisbak had gered. Uiteraard klopt dat ook voor geen meter.

Fans geloven het verhaal

Het 'ziekenhuisbezoek' blijkt voor velen echter geloofwaardig. In de reacties lijkt iedereen te denken dat het om echte beelden gaat en dat de ontmoeting dus ook écht heeft plaatsgevonden. In het bijbehorende artikel wordt geschreven dat het bezoek in samenspraak met Make-A-Wish is geregeld, maar die stichting weet van niets. "Dit verhaal is volledig fictief en niet afkomstig van Make-A-Wish", zo luidt de reactie aan Tubantia, dat ook in het verhaal dook.

Ontwikkeling 'verdrietig en zorgwekkend'

"Wij vinden het verdrietig en zorgwekkend dat onze naam en die van Wout Weghorst op deze manier zonder toestemming worden gebruikt." De stichting laat weten stappen te hebben ondernomen om het artikel te verwijderen, maar of dat gaat gebeuren is nog maar te vraag.

De 'fanpagina' heeft een ogenschijnlijk willekeurig adres in de Verenigde Staten als locatie in de contactgegevens staan. Het telefoonnummer komt wel overeen met de locatie, maar het lijkt dan ook een populaire verblijfplaats in de Amerikaanse middle of nowhere. De contactgegevens lijken gewoon geplukt van een onwetend hotel dat helemaal niets met de Facebookpagina van doen heeft.

Ook Ajax reageert

Weghorst, die afgelopen weekend nog twee keer scoorde namens Ajax tegen Telstar, heeft nog niet van zich laten horen. Ajax wel. De club sluit zich in gesprek met Tubantia aan bij de stichting Make-A-Wish. "Want ook wij vinden het zorgwekkend. Ajax en Wout Weghorst hebben hier niks mee te maken."

