Ajax heeft zondagmiddag goede zaken gedaan door te winnen van Telstar. De wedstrijd leek met een 3-0 voorsprong en een man meer makkelijk gewonnen te worden door de Amsterdammers, maar door een slechte tweede helft werd het nog heel spannend. Aanvoerder Davy Klaassen was dan ook niet tevreden met de wedstrijd.

Ik sta hier met een ontevreden gevoel", zei de middenvelder. "Het was een wedstrijd met twee gezichten", reageerde Klaassen bij ESPN. "De eerste 55, 60 minuten waren gewoon prima. We hadden de volledige controle en gaven bijna niets weg. Wat daarna gebeurde, kan gewoon niet", zei hij doelend op de tegentreffers na de rode kaart voor Telstar-speler Cedric Hatenboer.

"Je mag niet alsnog zo in de problemen komen. De laatste dertig minuten waren gewoon niet goed", aldus Klaassen. Ajax was al duidelijk de bovenliggende partij, en na de rode kaart voor Hatenboer werd de opdracht van Telstar nog lastiger. De huurling van Anderlecht werd weggestuurd na een overtreding op Youri Regeer.

De Ajax-middenvelder moest zich even later laten vervangen. De thuisploeg scoorde daarna via Nils Rossen, maar het doelpunt werd afgekeurd om buitenspel. Baas kopte vervolgens de 3-0 binnen uit een corner. De spanning keerde in de slotfase uit het niets helemaal terug. Baas werkte op ongelukkige wijze de bal in het eigen doel, waarna Bakker uit een corner raak kopte (2-3). Telstar was daarna nog gevaarlijk, maar ook Ajax kreeg nog grote kansen. Gescoord werd er echter niet meer.

De aankomende tien dagen worden voor Ajax belangrijk. De ploeg van Fred Grim moet woensdag in de beker aantreden tegen AZ in de achtste finale, ontvangt drie dagen later Go Ahead Eagles in de competitie en daarna volgt een wedstrijd in de Champions League tegen Villarreal. Na de winterstop is het dus meteen druk voor Ajax.

