Ajax-beul Tim Pieters van amateurclub Hercules moet vrezen voor megaschorsing na rode kaart

Tim Pieters zit in de problemen. De vleugelaanvaller van amateurclub Hercules werd wereldnieuws na zijn twee doelpunten in het bekerduel met Ajax, maar moet nu vrezen voor een forse schorsing.

De rechtenstudent werd afgelopen weekend van het veld gestuurd tijdens de wedstrijd tegen amateurclub DEM. Volgens de scheidsrechter en grensrechter trapte Pieters na en maakte hij een slaande beweging. Dinsdag ontving Pieters een schikkingsvoorstel van maar liefst zeven wedstrijden. Dat zou betekenen dat hij alle wedstrijden in de Derde Divisie niet meer mee kan doen.

Bij Hercules begrijpen ze helemaal niets van de rode kaart. De club tekende meteen bezwaar aan en heeft zelfs videobeelden laten zien aan de tuchtcommissie van de KNVB. In Utrecht hopen ze dat de zaak snel geseponeerd wordt. "Dan kan Tim zaterdag gewoon mee doen", klinkt het vanuit de club in gesprek met Algemeen Dagblad. Mocht de schorsing blijven staan, dan kan Pieters alleen nog meedoen als Hercules de play-offs haalt.

Bekerheld na goals tegen Ajax

De 22-jarige Pieters werd landelijk bekend toen hij in december met zijn amateurploeg Hercules voor een gigantische bekerstunt scoorde. Ajax werd in de tweede ronde met 3-2 verslagen, Pieters maakte twee doelpunten en werd de bekerheld van Utrecht. De student zorgde er bovendien voor dat zijn huisgenoten in een klap duizenden euro's rijker werden omdat ze hadden ingezet op doelpunten van de aanvaller.

Hercules was ook in de derde ronde bijna goed voor een stunt. Tegen SC Cambuur verloren de amateurs pas in de allerlaatste minuut van de verlenging. Pieters moest overigens zijn tentamen afzeggen om mee te kunnen doen.