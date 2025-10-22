John Heitinga verraste woensdagavond door voor Remko Pasveer onder de lat te kiezen. Grote vraag is waarom de trainer van Ajax voor de ervaren doelman (41) kiest, in plaats van voor Vitezslav Jaros. Pasveer verscheen zelf al voor de microfoon van Ziggo Sport.

De 24-jarige Jaros wordt dit seizoen gehuurd van Liverpool, de club waar Heitinga vorig seizoen assistent-trainer was van Liverpool. Dit seizoen koos de coach in de eerste elf wedstrijden voor Jaros boven Pasveer, maar nu krijgt de oude rot opnieuw de kans. "Ik heb doorgekregen dat ik deze wedstrijd ga spelen en that's it", zegt Pasveer.

Hij geeft aan het nieuws vorige week vrijdag al te horen hebben gekregen. Ajax speelde daarna nog een thuiswedstrijd tegen AZ, die met 2-0 werd verloren. Waarom hij nu de kans krijgt? "Ik heb geen idee waarom. Ik werk altijd hard en doe mijn ding, probeer belangrijk te zijn voor de groep waar dat kan. Uiteindelijk wordt dat beloond. We gaan zien waar het toe leidt."

Waarom Heitinga voor Pasveer kiest

Later kwam ook Heitinga aan het woord. Verslaggeefster Noa Vahle vroeg zich af of dit te maken had met de nieuwe assistent van de trainer. "Nee, dat is niet het Fred Grim-effect", lachte Heitinga. Hij maakt de keuze voor Pasveer vooralsnog alleen tegen Chelsea, maar zegt erbij dat je 'nooit weet wat de voetballerij brengt'. "Voor dit duel ervaring en zijn coaching van achteruit. Met zijn ervaring weet ik dat hij er zal staan."

