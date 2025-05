FC Groningen - Ajax eindigt in flinke knokpartij: emoties lopen hoog op bij gefrusteerde spelers

Ajax heeft woensdagavond zeer waarschijnlijk de kans op de landstitel verspeeld. Bij FC Groningen incasseerde het diep in de blessuretijd de 2-2 en daardoor is PSV met nog één duel te gaan de nieuwe koploper. De emoties liepen vervolgens hoog op en spelers van beide ploegen gingen elkaar te lijf.

Groningen-keeper Etienne Vaessen had het aan de stok met Davy Klaassen en vervolgens ook met Owen Wijndal. De goalie en Wijndal verdwenen in de mensenmassa die was ontstaan door het opstootje op de grond. Vaessen had in de slotfase al een gele kaart gekregen, op het moment dat de doelman mee naar voren ging en daar een flinke duw uitdeelde aan Wijndal. "Nu wordt het echt heel lelijk en zijn er maar weinigen die het hoofd erbij kunnen houden", zei commentator Vincent Schildkamp.

Uit die vrije trap maakte Groningen overigens wel de gelijkmaker. Thijmen Blokzijl zorgde in de 99ste minuut voor de 2-2. De thuisploeg zorgde in de 93e minuut ook al voor wrijving. Luciano Valente kreeg een directe rode kaart na een harde charge op Jordan Henderson.

Op beelden van ESPN is te zien dat Vaessen ook een klap lijkt uit te delen aan iemand in een Ajax-tenue die op de grond zit.

Wout Weghorst

Wout Weghorst dacht de winnende (1-2) te hebben gemaakt voor Ajax, maar niets bleek minder waar. De spits sprintte na het laatste fluitsignaal direct naar binnen toe en maakte dus niks van het massale opstootje mee.

Door de bizarre ontknoping is PSV de nieuwe koploper van de Eredivisie. Met nog één duel te spelen kunnen de Eindhovenaren, die in het Philips Stadion de 2-2 van Groningen massaal vierden, zondag de titel pakken. Zij spelen uit bij Sparta, terwijl Ajax in eigen huis tegen FC Twente speelt.

Falend Ajax en juichend PSV zijn na bizarre ontknoping wereldnieuws: 'Sensatie in Nederland!' De krankzinnige ontknoping in de Eredivisie lijkt heel Nederland wel bezig te houden, maar ook in het buitenland is er aandacht voor de zenuwslopende titelstrijd tussen PSV en Ajax. Buitenlandse media pakken flink uit met de, voor Ajacieden, dramatische ontwikkelingen.

