Peter, de ongeneeslijk zieke Ajax-fan die zondag een grote teleurstelling te verwerken kreeg toen zijn laatste wens - een bezoek aan Ajax - na slechts vijf minuten speeltijd werd afgebroken, mag dinsdagmiddag alsnog naar de hervatting van het duel tussen Ajax en FC Groningen. Hij mag daar als enige toeschouwer bij aanwezig zijn.

Peter verblijft momenteel in een hospice. Daar brengt hij de laatste fase van zijn leven door. De medewerkers daar hadden de terminale Ajax-fan aangemeld om zijn laatste wens uit te laten komen: een bezoek aan een wedstrijd van Ajax. Dat lukte. Peter werd met behulp van Wensenambulance Noord-Holland naar het Eredivisieduel tussen Ajax en FC Groningen gebracht. Dat liep echter uit in een debacle.

Bizarre zondag

Na vijf minuten speeltijd werd het duel stilgelegd omdat er veel vuurwerk werd afgestoken. Supporters van de F-Side, de harde kern van Ajax, hadden van tevoren aangekondigd dat ze in de vijfde minuut stil zouden staan bij het overlijden van Ajax-supporter 'Thum'. Het eerbetoon aan de overleden supporter ging echter gepaard met veel vuurwerk, waardoor scheidsrechter Bas Nijhuis het duel stillegde. Na veertig minuten werd de wedstrijd weer hervat, maar toen er direct weer vuurwerk werd afgestoken, werd het duel definitief gestaakt.

'Gehoord dat hij heel blij is'

Inmiddels heeft Wensenambulance Noord-Holland bekendgemaakt dat Peter alsnog naar de wedstrijd mag. Hij mag als enige supporter aanwezig zijn bij de hervatting van het duel in de Johan Cruijff Arena "We hebben van zijn vrouw gehoord dat hij heel blij is", liet de woordvoerder weten tegenover RTL Nieuws.

Rivalen PSV en Feyenoord reageren

Op sociale media riepen veel mensen Ajax al op om de terminale supporter alsnog toe te laten tijdens de hervatting van het duel. Zelfs supporters van Ajax-rivalen Feyenoord en PSV boden hun medewerking aan. De oproep is dus gehonnoreerd en dus zien de kijkers thuis één fan (met begeleiding) in de Johan Cruijff Arena zitten als dinsdagmiddag om 14.30 uur het restant wordt uitgespeeld in een verder leeg stadion.

