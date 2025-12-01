Krijgt Wesley Sneijder nou wel of niet een officiële functie bij Ajax? Al jarenlang hangt die vraag boven de markt. Nu de 41-jarige Oranje-recordinternational wat meer bagage heeft, lijkt een terugkeer steeds realistischer.

Sneijder brak op jonge leeftijd door bij Ajax en lanceerde daar een imposante carrière. Hij speelde daarna voor onder meer Inter (winnaar Champions League 2010), Real Madrid en Galatasaray. Met Oranje werd hij tweede bij het WK voetbal 2010. Na dat seizoen werd hij vierde bij de Ballon d'Or.

Jeukende handen

Bij Ajax is er momenteel veel mis. Sportief en organisatorisch rammelt het aan alle kanten. De functie van technisch directeur is vacant. Bij Rondo op Ziggo Sport gaat Sneijder in de uitzending van maandag in op de vraag of zijn handen jeuken.

"Los om over een functie te praten..", zo begint hij. "Natuurlijk, ik heb in mijn jeugd bij Ajax gespeeld en ben daar doorgebroken. Ik heb veel aan Ajax te danken. In het verleden hebben we een akkefietje gehad. Dat hebben we opgelost", waarmee hij die keer bedoelt dat hij clashte met de harde kern.

Pijn

"Dit doet wel pijn", zegt hij over de malaise in Amsterdam. "Ik denk.. Ik alleen gaat niet lukken. Met een groep met de juiste intenties, en door je netwerk in te schakelen, ook in het buitenland, dan kan het worden hersteld. We moeten ermee stoppen om terug te kijken naar Sven Mislintat. Het is voorbij. Geschiedenis. We moeten dit oplossen. Blijkbaar zijn de mensen die er zitten niet bij machte om het op te lossen."

"Wat gaan we er aan veranderen? Ik ben bereid om op gesprek te komen. Of ze gaan bellen is een tweede. Ze hebben nog niet gebeld." Onlangs had hij contact met Louis van Gaal, adviseur bij de raad van commissarissen bij Ajax. "Maar dat was geen sollicitatie", verheldert Sneijder.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.