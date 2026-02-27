Georges Mikautadze is in Spanje uitgeroepen tot speler van de maand februari in La Liga. De Georgische oud-Ajacied was goed voor drie doelpunten en een assist bij Villarreal in deze maand en had een sleutelrol tijdens de duels met RCD Espanyol, Getafe, Levante en Valencia.

Mikautadze werd in de zomer van 2023 door toenmalig technisch directeur Sven Mislintat naar Ajax gehaald. De Amsterdammers betaalden zestien miljoen euro aan FC Metz voor de Frans-Georgische spits, maar lieten hem na een jaar op huurbasis terugkeren naar diezelfde club.

Bij Ajax kon hij geen potten breken. Toen FC Metz vervolgens de optie tot koop lichtte en hem voor dertien miljoen euro definitief terughaalde - een verlies van drie miljoen voor Ajax - ging hij in Amsterdam de boeken in als een miskoop.

Speler van de maand

FC Metz verkocht Mikautadze vrijwel direct met winst door aan Olympique Lyon, waar de inmiddels 25-jarige spits vervolgens een jaar speelde voordat hij afgelopen zomer werd verkocht aan Villearreal voor een recordbedrag van 31 miljoen euro voor de Spaanse club. De Spanjaarden braken niet voor niets hun aankooprecord: in La Liga bloeide de spits helemaal op. Als kers op de taart werd hij verkozen tot speler van de maand februari in de Spaanse competitie

Mikautadze liet in de stemming grote namen achter zich, zoals Federico Valverde (Real Madrid), Ez Abde (Betis), Toma Lemar (Girona) en Luis Milla (Getafe). Sinds de start van het seizoen heeft Mikautadze acht doelpunten en vier assists op zijn naam staan in La Liga. Ook scoorde hij in de groepsfase van de Champions League tegen Juventus. Villarreal staat momenteel op een knappe derde plaats in het klassement.