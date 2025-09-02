Georges Mikautadze flopte volledig bij Ajax, maar liet daarna zien toch uitstekend te kunnen voetballen. Het levert de Georgische aanvaller nu zelfs een transfer op naar La Liga, waar hij het transferrecord breekt van zijn nieuwe club.

Villarreal heeft een recordtransfer afgerond en de 24-jarige Georgische international Mikautadze van Lyon binnengehaald. De Gele Onderzeeër betaalt een voor de club ongekende som van 30 miljoen euro.

Daarmee wordt de Georgiër de duurste aankoop in de clubgeschiedenis. Hij heeft een langdurig contract getekend tot de zomer van 2031. De verwachting is dat hij in de aanval de naar Everton vertrokken Thierno Barry zal vervangen. De Spanjaarden zijn uitstekend aan de competitie begonnen, met zeven punten uit drie wedstrijden.

Korte periode in Amsterdam

Mikautadze was één van de twaalf spelers die door de veelbesproken technisch directeur Sven Mislintat naar de Johan Cruijff Arena werd gehaald. Hij kwam tot negen wedstrijden voor Ajax, waarin hij niet scoorde. Na een half seizoen vertrok hij alweer naar Metz, de club van wie hij juist was overgenomen.

Mikautadze maakt uiteraard deel uit van het nationale elftal van Georgië en zal hoogstwaarschijnlijk op 7 september (zondag) spelen tegen Bulgarije in de WK-kwalificatiewedstrijd in Tbilisi. De aanvaller speelde sinds de zomer van 2024 voor Lyon, waar hij in 49 wedstrijden 18 doelpunten maakte en 11 assists gaf.

Arnaut Danjuma

Naast Mikautadze heeft Villarreal op de laatste dag van de transferperiode ook vleugelspeler Manor Solomon voor de rest van het seizoen gehuurd van Tottenham. Arnaut Danjuma ging eerder deze zomer transfervrij van Villarreal naar Valencia.

