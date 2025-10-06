Ajax was deze zomer maar wat blij dat het Carlos Forbs van de hand deed. De aanvaller kwam met veel bombarie naar Amsterdam, maar vertrok via de achterdeur. In België - waar de Portugees voor Club Brugge speelt - spreekt men vol lof over hem.

Forbs kwam in de zomer van 2023 voor veertien miljoen euro naar Ajax. De recordkampioen van Nederland nam hem over van Manchester City, waar hij indruk maakte bij de beloften. Maar in Amsterdam wist de inmiddels 21-jarige vleugelflitser maar geen indruk te maken. Na een mislukte verhuurperiode aan Wolverhampton Wanderers werd de Portugees jeugdinternational voor zes miljoen verkocht aan Club Brugge.

De Belgische club zag wel heil in de speler. En dat bleek terecht: Forbs was al goed voor drie goals en drie assists in 879 minuten in alle competities. Hij mag steeds vaker rekenen op een basisplek. "Als hij nog beter wordt in zijn keuzes, dan zal hij heel ver geraken", zegt zijn teamgenoot Brandon Mechele over hem. Hij wordt geciteerd door Het Laatste Nieuws: "Ik heb hier nog nooit iemand gezien die zó snel is."

'Daar zien ze het verkeerd'

Ook de Nederlander Bjorn Meijer is niets dan lovend over de aanvaller die tegenover hem staat op de training. De linksback noemt Forbs een 'fantastische speler'. "Ik volg het Nederlandse voetbal uiteraard. En daar zien ze het toch verkeerd. Als je ziet welke kant het nu opgaat..."

'Zaken die nog veel beter kunnen'

Trainer Nicky Hayen sprak ook uitgebreid over Forbs. "Carlos pikt de dingen goed op en is bepalend. Maar hij moet de lijn doortrekken, want er zijn zaken die nog veel beter kunnen. Hij komt graag naar binnen, maar moet nog meer onvoorspelbaar worden. Zeker als je zijn snelheid en individuele actie ziet (vol bewondering). Op verdedigend vlak kan hij ook nog stappen zetten."