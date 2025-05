Ajax haalt talent (20) binnen: 'Gaat mooie toekomst in Amsterdam tegemoet'

Ajax heeft een nieuwe middenveldster aan de selectie toegevoegd. Het gaat om de 20-jarige Isa Colin, die de overstap maakt van AZ en bij de Ajax Vrouwen gaat voetballen.

Colin komt uit Beverwijk en debuteerde in het Nederlandse profvoetbal bij VV Alkmaar. In de seizoenen erna speelde ze voor AZ, de club die in plaats van VV Alkmaar in de Azerion Vrouwen Eredivisie ging voetballen. Afgelopen seizoen kwam ze tot twee goals in zeventien wedstrijden.

Technisch directeur Alex Kroes was erbij aanwezig toen Colin haar contract tot de zomer van 2028 ondertekende. "Met Isa halen we een betrouwbare en technisch begaafde middenvelder binnen die het spel goed leest. Ze heeft al veel ervaring op Eredivisie-niveau en wij zijn ervan overtuigd dat Isa een mooie toekomst in Amsterdam tegemoet gaat."

Colin wacht nog op haar eerste oproep voor de Oranje Leeuwinnen, maar speelde al wel voor verschillende nationale jeugdelftallen.

Ajax Vrouwen

De Ajax Vrouwen streden dit seizoen met FC Twente en PSV om de landstitel, maar met nog één wedstrijd te gaan zijn de Amsterdammers niet meer in de race. Twente en PSV hebben samen een voorsprong van vier punten. Twente speelt in de laatste wedstrijd tegen AZ, zaterdag om 14.00 uur. PSV neemt het op datzelfde moment op tegen Feyenoord.

