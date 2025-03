'Leipe' Ajax-coach zorgt met 'onwaardige uitspraken' voor verbijstering: 'Dit is nu al de derde keer'

De strijd om de titel in de Vrouwen Eredivisie is spannender dan ooit. Na de overwinning van PSV op Ajax afgelopen weekend staat de club uit Eindhoven weer bovenaan. Maar met slechts één punt verschil tussen de nummers één en drie is alles nog mogelijk. Toch lijkt Ajax-coach Hesterine de Reus er al niet meer in te geloven. Na de nederlaag verklaarde ze dat haar ploeg het kampioenschap definitief had verspeeld.

"Dit zijn Ajax-onwaardige uitspraken", zegt voormalig tophockeyster Ellen Hoog in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast, die ze samen met oud-ploeggenote Naomi van As maakt.

Van As reageert fel op de uitspraken van De Reus: "Wat een leipe coach. Leuk joh, als je zo’n coach hebt. Leuk voor het vertrouwen van het team. Wat zei ze nou?"

Handdoek in de ring gegooid

Hoog legt uit: "Ajax-vrouwen lieten vorige week al twee punten liggen en verloren afgelopen weekend van PSV. Ze staan nu een punt achter op PSV en FC Twente. Maar er zijn nog vier wedstrijden te spelen. Toen De Reus na afloop werd gevraagd naar de titelstrijd, zei ze dat de kansen waren verspild. Door die uitspraak gooit ze nu zelf de handdoek in de ring."

Niet alleen de uitspraak over de titelstrijd schiet bij Hoog en Van As in het verkeerde keelgat. De Reus wees na de wedstrijd ook vooral naar haar eigen speelsters. Hoog: "Ze gaf constant haar team de schuld. De verslaggever probeerde haar nog kritisch te ondervragen over haar tactiek, maar ze bleef haar ploeg zwartmaken."

'Dit werkt demotiverend'

Volgens Van As werkt dat demotiverend: "Dan wordt Spitse eigenlijk een beetje beïnvloed door de negativiteit van haar coach." Hoog vult aan: "Alle speelsters natuurlijk. Stel je voor dat je dit van je coach op tv hoort. Dat is toch bizar? Het is ook helemaal niet Ajax-waardig. Meestal is het juist: 'het is maar een punt. We worden gewoon kampioen'."

"Kijk maar bij de mannen, die stonden ook ver achter en staan nu weer eerste. Alles kan nog gebeuren", vindt Van As.

'Heb een beetje lef'

Volgens Hoog en Van As ontbreekt het De Reus aan de juiste mentaliteit. "Heb een beetje lef en arrogantie", zegt Hoog. "Beter dat, dan nu al roepen dat je geen kans meer hebt. Als coach ben je ook de vertegenwoordiger van je team."

Van As benadrukt dat je als coach kritisch mag zijn, maar wel achter je team moet blijven staan: "Je moet altijd vertrouwen in je ploeg houden en dat ook uitspreken."

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat De Reus met opvallende uitspraken komt. Van As herinnert zich een eerdere opmerking: "In september, toen Ajax werd uitgeschakeld in de Champions League, zei ze dat ze het niet zo erg vond, omdat ze dan zelf controle hadden over de weekbelasting. Huh?! Sorry hoor, maar je wilt toch gewoon Europees voetbal spelen?" Hoog voegt toe: "Ze heeft al drie keer op rij rare dingen gezegd. Ik denk dat Ajax serieus moet nadenken of ze met haar door willen. Dit is ouderwets denken, niet van nu en niet wat bij Ajax past."

