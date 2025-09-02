Ajax heeft zijn gewenste spits binnen. De Amsterdammers zijn vlak voor de sluiting van de transfermarkt akkoord met Anderlecht over de terugkeer van Kasper Dolberg. De 27-jarige Deen heeft een contract voor vier jaar ondertekend.

Ajax betaalt volgens meerdere bronnen 10 miljoen euro voor de Deen. Dat bedrag kan door bonussen nog met 2 miljoen euro oplopen. Anderlecht liep deze zomer Europees voetbal mis en kan een financiële injectie goed gebruiken.

Deadline Day

Ajax bevestigde de transfer om 22.45 uur. De transfermarkt sluit om 23.59 uur. Ajax zag vorig jaar een transfer van Kamaldeen Sulemana mislukken. De club had een akkoord met de Ghanese aanvaller en zijn club Southampton maar slaagde er niet in hem op tijd bij de FIFA aan te melden.

Vervanger Brobbey

Ajax was op zoek naar een spits omdat Brian Brobbey en Bertrand Traoré maandag naar Sunderland vertrokken. Wout Weghorst was de enige spits in de hoofdmacht. De 19-jarige Don-Angelo Konadu is volgens de beleidsbepalers nog niet klaar voor het grote werk. Hij moet zich voorlopig bij Jong Ajax verder ontwikkelen.

Eerste periode bij Ajax

Dolberg speelde al 119 wedstrijden voor Ajax, waarin hij 45 keer trefzeker was en nog eens 16 assists gaf. In de zomer van 2019 ging hij voor ruim twintig miljoen euro naar Nice. In 2023 verkocht de Franse club hem aan Anderlecht, voor vijf miljoen euro. De Belgen zouden nu negen miljoen verlangen, terwijl hij volgens Transfermarkt.nl dertien miljoen waard is. De spits heeft een contract tot medio 2027.

Succesvolle periode in België

Dolberg was helemaal op zijn plek bij Anderlecht. Vorig seizoen was hij goed voor 24 treffers in 45 wedstrijden en ook dit seizoen is het weer raak. De Deen kwam tot vijf goals in negen wedstrijden, verdeeld over drie verschillende competities.

Bij een terugkeer naar Ajax zal Dolberg worden herenigd met Davy Klaassen, met wie hij al 44 keer samenspeelde. Ook met Bertrand Traoré heeft hij al 28 wedstrijden in de benen. Dolberg en Traoré waren basisspelers in het seizoen dat Ajax de finale van de Europa League haalde (2016/2017). Traoré vertrok echter in het kielzog van Brian Brobbey naar Sunderland.

