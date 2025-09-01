Davy Klaassen had zondag een passende activiteit gepland om even afleiding te zoeken na het teleurstellende gelijkspel van Ajax, een dag eerder op bezoek bij FC Volendam. Op beelden die zijn vrouw, Laura Benschop, via Instagram deelt, is te zien hoe 'Mr. 1-0' samen met dochter Cruz poseert voor een fotoshoot.

Ajax kwam zaterdag niet verder dan een punt in de VriendenLoterij Eredivisie op bezoek bij promovendus FC Volendam. De Amsterdammers kwamen al vrij snel op achterstand tegen de kampioen van de Keuken Kampioen Divisie dankzij een onverwachts afstandsschot van Henk Veerman.

'Vandaag niet...'

In de tweede helft maakte Ko Itakura alsnog de gelijkmaker voor de Amsterdammers, maar daar bleef het ook bij. De middenvelder moest het doen met een invalbeurt, maar of dat echt veel verschil maakte? "Vandaag niet, het was gewoon niet goed genoeg", zei hij eerlijk na afloop van de wedstrijd tegenover de camera van ESPN.

Mr 1-0 trok dan ook de pijnlijke conclusie dat als Ajax "dit voetbal op de mat legt" in de Champions League, de Amsterdammers met "0 punten" zullen eindigen in de poulefase. Het verdriet voor Klaassen en Ajax werd misschien later op de avond iets minder toen PSV in eigen huis verloor van een andere promovendus. Telstar zorgde voor een stunt in het Philips Stadion door met 0-2 te winnen van de landskampioen.

Afleiding

Een dag na de bewogen ontwikkelingen in de VriendenLoterij Eredivisie lijkt de middenvelder zijn gedachten even te verzetten. Zijn vrouw, Laura Benschop, deelde in haar verhaal op Instagram een video waarop te zien is hoe Klaassen een fotoshoot heeft met dochter Cruz, die begin dit jaar werd geboren. De Ajacied straalt, zittend op een stoel met Cruz op schoot.

i © Instagram: @laura.benschop

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.