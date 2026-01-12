Fred Grim maakt het seizoen af als trainer van Ajax. Dat melden verschillende media op maandag, daags na de 2-3 zege op Telstar in de Eredivisie.

Grim nam het stokje over van John Heitinga, die op 6 november 2025 ontslagen werd bij Ajax. In eerste instantie zou Grim tot de winterstop de honneurs waarnemen, maar door de goede resultaten mag hij tot het einde van het seizoen blijven zitten. Dat melden onder meer ESPN, NOS en Voetbal International maandag.

Ajax is onder leiding van Grim flink opgeklommen in de Eredivisie. De achterstand op nummer twee Feyenoord is nog maar drie punten. De Amsterdammers zijn al zeven wedstrijden ongeslagen in alle competities.

Gedoe rondom de technisch directeur

Ajax werd vorig seizoen tweede in de Eredivisie met verdedigend voetbal, bedacht door Francesco Farioli. Technisch directeur Alex Kroes wilde met een nieuwe trainer voor aanvallender spel gaan en koos daarom voor Heitinga. Toen dat plan mislukte, zette Kroes de coach weer op straat én stelde hij ook zijn eigen functie ter beschikking.

Kroes bleef op verzoek van de rest van het bestuur zitten tot er een vervanger zou komen. Die is inmiddels gevonden met Jordi Cruijff, die vanaf 1 februari begint. Omdat er een wisseling van technisch directeur plaatsvindt in de winter, was het onlogisch om voor die tijd van hoofdtrainer te wisselen.

Programma Ajax

Ajax gaat komende woensdag op bezoek bij AZ in het bekertoernooi. Dat is de afgelopen jaren een zeer lastige tegenstander gebleken voor de Amsterdammers. Volgende week dinsdag gaat de ploeg van Grim op bezoek bij Villarreal in de Champions League, tussendoor staat nog een Eredivisie-duel met Go Ahead Eagles op het programma.

