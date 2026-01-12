Francesco Farioli (36) blijft langer bij FC Porto. De voormalig Ajax-trainer heeft zijn contract bij de Portugese koploper verlengd tot medio 2028.

Dat de Portugezen zijn contract wilden verlengen is niet zo gek. Farioli doet namelijk goede zaken met de club waar hij sinds begin van dit seizoen trainer van is. De ploeg is koploper en staat zeven punten los van de nummer twee: Sporting.

Misgelopen titel

Het is echter voor Farioli te hopen dat dit seizoen niet zo eindigt zoals vorig jaar in Amsterdam. Toen had hij met Ajax ook een gigantisch gat opgebouwd met nummer twee PSV. Met nog vijf wedstrijden te gaan stonden Farioli en Co maar liefst negen punten los. Er leek dan ook niks aan de hand, totdat ze met 4-0 verloren in het uitduel tegen FC Utrecht. Vanaf dat moment bleven de Amsterdammers maar punten morsen, wat ze uiteindelijk het kampioenschap kostte.

Ondanks het verspelen van de titel zorgde Farioli wel voor positiviteit bij Ajax. Ze lieten namelijk eindelijk weer eens zien dat ze konden voetballen na enkele barre jaren.

Vertrek naar Porto

Na dit debacle in de competitie, en enige onenigheid met de clubleiding, besloot de Italiaan zijn koffers te pakken en vertrok uit de hoofdstad. Vervolgens kwam hij in juli 2025 bij FC Porto terecht. Hij werd aangesteld door de toenmalige technisch directeur Jorge Costa, die nog geen maand later op 53-jarige leeftijd overleed.

'Je voelt zijn aanwezigheid'

Dit overlijden doet de Italiaan nog steeds heel veel. "Ik heb helaas niet veel tijd met hem gehad", vertelde Farioli aan het Portugese Sport TV. "Wat Jorge was, is en zal blijven voor Porto is heel duidelijk. Je voelt zijn aanwezigheid overal. Zijn nalatenschap zal hier altijd blijven bestaan."

Een oefenwedstrijd op 3 augustus 2025 staat hem nog steeds bij. "Na de wedstrijd tegen Atlético Madrid zei hij dat er weer een team stond." Farioli breekt als hij aan die woorden terugdenkt. De tranen springen hem in de ogen. Vlak daarna kreeg hij namelijk het nieuws dat Costa was overleden. "Dat is nu ons motto en onze verantwoordelijkheid."

"In herinnering van Jorge is er altijd een vlag hier in Dragão (stadion van FC Porto, red.)", vertelde de coach. "Om hem bij ons te houden. Voor zijn familie en voor de Porto-familie. Hij zal altijd bij ons zijn. De strijd om de titel is ook voor hem.”