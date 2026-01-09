Ajax neemt een dezer dagen afscheid van Kenneth Taylor. De jongen uit eigen jeugd maakt zijn gewenste transfer naar Lazio Roma. Voor trainer Fred Grim een behoorlijke aderlating, want er zijn best wat blessures. Grim denkt wel het vertrek prima op te kunnen vangen met eigen jeugd. "Een aantal hebben voor de winter al op de deur geklopt."

Op de eerste persconferentie van het kalenderjaar 2026 heeft Fred Grim genoeg te bespreken na de korte winterstop in Nederland. Zondag neemt hij het met Ajax op tegen Telstar, maar vooral sprak hij over andere zaken bij Ajax. Allereerst de fitheid van het team, daar zijn best wat zorgen over. "Kian Fitz-Jim traint mee, daarmee gaat het de goede kant op. Wout Weghorst maakt stapjes vooruit, maar traint nog niet met de groep. Steven Berghuis zag er voor de winter goed uit, maar heeft een terugslag", bekent Grim.

Steven Berghuis

Dat is een fikse aderlating voor Ajax. Berghuis tekende vorig seizoen bij in Amsterdam, maar heeft dit seizoen nog maar weinig kunnen spelen door een langslepende blessure. Daarbij moet Grim meer mensen missen, maar dan permanent. Taylor rondt zijn transfer af naar Lazio en James McConnell is terug naar Liverpool. " In overleg met beide clubs is hij teruggekeerd naar Liverpool. Er moeten nog administratieve handelingen worden verricht en daarna is het rond", zei de trainer er kort over. De huurperiode was op z'n zachtst gezegd geen succes.

Voor de vertrekkende Taylor had de trainer nog mooie woorden over: "Kenneth was heel belangrijk voor ons, anders maak je ook niet zo'n mooie transfer", klonk het uit zijn mond. Toch is hij niet bang dat er nu een gat in de selectie zal vallen. Hij weet prima hoe hij het vertrek wil opvangen. "We hebben meerdere middenvelders, waarvan een aantal voor de winterstop op de deur heeft geklopt. Kijk maar naar Sean Steur en Jorthy Mokio", geeft hij de twee talenten een schouderklopje. "We hebben genoeg mogelijkheden."

Transfermarkt op

Toch steekt Grim niet onder stoelen of banken dat Ajax de markt op zal gaan. "De wensen zijn bekend. We willen elke positie graag dubbel bezet hebben. Dus we kijken naar een linksback, een zes en eventueel een aanvaller. Maar je bent erg afhankelijk van de beschikbaarheid van spelers", oordeelt hij.

Een man die nog geen invloed zal hebben op de aanstaande transfers, maar zeker wel mee zal kijken is aanstaand technisch directeur Jordi Cruijff. Grim zou afgelopen week met hem spreken in Amsterdam maar dat ging niet door. "Ik was wat ziek maar ben nu weer wedstrijdfit", lacht hij. "Maar Jordi kon vanwege het weer niet komen. Dat gesprek heeft dus nog niet plaatsgevonden, maar dat gaat binnenkort wel gebeuren. Telefonisch of fysiek."

Duel met Telstar

Dat zal vermoedelijk wel pas gebeuren na het duel met Telstar dat zondag op het programma staat. Grim wil zich namelijk absoluut niet verkijken op Telstar, dat volgens hem een erg goede ploeg is. "Ze werken hard voor elkaar. Vlak voor de winterstop boekten ze nog een mooie overwinning (op NAC, red.) waardoor er vertrouwen is getankt. We moeten deze wedstrijd, net zoals altijd, serieus aanvliegen."

Er zal zondag een bijzondere gast aanwezig zijn in het stadion bij Telstar - Ajax. Dartsanalist bij Sportnieuws.nl Vincent van der Voort gaat naar de wedstrijd toe en sprak vrijdag met deze website over Ajax.

