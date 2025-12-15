Ajax heeft de Japanse verdediger Takehiro Tomiyasu bijna binnen. Er is inmiddels een akkoord over een specifiek contract bij de Amsterdammers en dinsdag wacht de medische keuring. Bij dat laatste zou echter nog een struikelblok kunnen liggen.

Al enkele weken wordt de Japanner Tomiyasu gelinkt aan Ajax. De verdediger zit sinds de zomer zonder club na zijn vertrek bij Arsenal. Die club ontbond zijn contract zodat Tomiyasu in alle rust kon revalideren van een blessure en daarna op zoek kon naar een nieuwe club. De periode van de Japanner in Londen was sowieso niet succesvol. Door blessures kwam hij uiteindelijk tot 65 optredens in de Premier League in een tijdsbestek van vier jaar.

Ajax

Inmiddels is Tomiyasu dus weer fit en wil hij weer aan de bak en Ajax is bereid hem die kans te geven. Volgens De Telegraaf wordt de multifunctionele verdediger dinsdag medisch gekeurd en dat lijkt voor beide partijen een spannend moment te gaan worden. Tomiyasu is erg blessuregevoelig. Van de zomer in 2024 tot en met eind 2025 sukkelde de Japanner met een slopende knieblessure die hem lange tijd aan de kant hield. Inmiddels is hij geopereerd aan die knie en zou hij dus weer kunnen spelen.

Als Tomiyasu door de medische keuring komt, dan gaat hij bij Ajax een bijzonder contract tekenen. Tot de zomer van 2026 heeft de verdediger een prestatiecontract aangeboden. Dit houdt in dat Tomiyasu meer salaris zal krijgen als hij meer zal spelen. Komt de Japanner zelden in actie, dan kost het Ajax ook bijna geen salaris. Als Tomiyasu door de keuring heen komt, dan is het nog wachten op de werkvergunning van de verdediger. Begin januari hoopt Ajax de Japanner voor het eerst op het trainingsveld te zien.

