Ajax gaat zich versterken met verdediger Takehiro Tomiyasu. Dat melden verschillende media. De voormalig Arsenal-speler is transfervrij en gaat een contract tekenen in Amsterdam.

Ajax heeft de komst van Tamiyasu nog niet bevestigd. Volgens Voetbal International gaat hij een contract van een half jaar tekenen bij Ajax. De 27-jarige Japanner is nog herstellende van een operatie aan zijn knie. Hij zit in de slotfase van de revalidatie.

Een kortlopende verbintenis is voor beide partijen wenselijk. Aan het eind van het seizoen kan Ajax een besluit nemen over het eventueel verlengen van de samenwerking. Volgens informatie van De Telegraaf krijgt Tomiyasu een 'prestatiecontract'. Daardoor hoeft Ajax bijna geen salaris te betalen als de verdediger niet of weinig speelt.

Knieblessure

De Japanner speelde met Arsenal jarenlang in de Engelse top. Hij werd in 2021 gehaald van Bologna voor bijna 20 miljoen euro. Hij speelde in totaal 84 wedstrijden voor de club. In oktober 2024 kwam hij voor het laatst in actie. Tomiyasu ging in februari van dit jaar onder het mes voor zijn slepende knieoperatie. Zijn contract bij Arsenal werd in goed overleg ontbonden. De 27-jarige hoopt bij Ajax weer aan spelen toe te komen.

Hij hoopt zo ook zichzelf te bewijzen voor de nationale ploeg van Japan. Tomiyasu speelde 42 wedstrijden voor het Japanse elftal en hoopt een plekje te bemachtigen in de selectie voor het WK van 2026. Japan zit in de poule met Nederland, Tunesië en een land uit de Europese play-offs.

Ajax speelt zondag De Klassieker tegen Feyenoord. De Amsterdammers komen op woensdag eerst nog in actie tegen Qarabag FK in de Champions League. De ploeg van interim-trainer Fred Grim staat onderaan in de competitiefase. Ze verloren alle vijf duels in het toernooi.

