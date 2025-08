Na lange tijd kunnen Ajax-fans opgelucht adem halen: Oscar Gloukh is definitief binnen. De Israëlische spelmaker komt over van het Oostenrijkse RB Salzburg. De onderhandelingen duurden voor de supporters langer dan gehoopt, maar de nieuwe nummer 10 is Ajacied.

"Oscar is een enorm creatieve en vaardige aanvallende middenvelder die garant staat voor doelpunten en assists", vertelt technisch directeur Alex Kroes in een persbericht.

"Hij is daarnaast ook een slimme speler met een uitstekend spelinzicht en is bovendien buitengewoon leergierig en ambitieus. In onze gesprekken maakte hij duidelijk dat hij Ajax ziet als de ideale club om zich verder te ontwikkelen. Dat hij daarbij niet voor het grote geld heeft gekozen, maar voor het sportieve plan van Ajax, zegt alles over zijn karakter en mentaliteit."

Transferdetails Oscar Gloukh

De 21-jarige Gloukh ondertekende in Amsterdam een contract voor vijf seizoenen. Ajax betaalt minimaal 14,75 miljoen euro aan RB Salzburg. Als alle bonussen gehaald worden, kan dat bedrag oplopen tot 17,25 miljoen euro.

Hij is de vierde aanwinst van de club uit Amsterdam voor het nieuwe seizoen, na Vitezslav Jaros, Raúl Moro en Joeri Heerkens.Ko Itakura moet de vijfde nieuweling worden. De Japanse verdediger van Borussia Mönchengladbach is in beeld gekomen nadat duidelijk werd dat Jorrel Hato zo goed als zeker naar Chelsea vertrekt.

Rugnummer 10

Gloukh krijgt bij Ajax rugnummer 10. In het recente verleden speelden onder anderen Chuba Akpom, Dusan Tadic, Hakim Ziyech en Davy Klaassen. In het verre verleden werd het rugnummer gedragen door namen als Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Jari Litmanen, Clarence Seedorf en Dennis Bergkamp.

Official: Oscar Gloukh has signed for AFC Ajax till 2030. pic.twitter.com/m6gNP507u4 — AFC Ajax (@AFCAjax) August 1, 2025

Ajax voegt met Gloukh een dynamische en beloftevolle spelmaker toe aan het middenveld – een voetballer die direct in het oog viel van technisch directeur Alex Kroes en voldoet aan het profiel van creatieve speler die het spel kan maken. Denk aan snelheid, dribbels, slimme loopacties tussen de linies en splijtende passes.

