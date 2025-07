De komst van Oscar Gloukh naar Ajax is een kwestie van tijd. De 21-jarige Israëliër transfereert van RB Salzburg naar Amsterdam en kan in de Eredivisie een echte sensatie worden. Die mening heeft Raymond Atteveld, voormalig trainer van de middenvelder in zijn tijd bij Maccabi Tel Aviv.

Atteveld, ex-trainer van onder meer ADO Den Haag en Roda JC, weet als geen ander hoe Gloukh als voetballer is en of hij bij Ajax past. De 58-jarige coach is een Amsterdammer en weet dus wat er nodig is om bij de topclub te slagen. "Oscar past zeker bij Ajax, want hij is een technische, scorende en assists gevende voetballer, voor wie je naar het stadion komt. En hij is eigengereid en zelfbewust. In Amsterdam zijn ze bijna allemaal een beetje vol van zichzelf", zegt hij grappend tegen De Telegraaf.

'Waarom laten ze hem voor dat bedrag gaan?'

Tussen 2016 en 2019 werkte Atteveld in Israël met Gloukh, voordat hij de stap naar de Oostenrijkse topclub RB Salzburg maakte. Hij verbaast zich erover dat zijn voormalige pupil voor 'maar' 14 miljoen euro naar Amsterdam verkast. "Waarom laat Salzburg hem voor dat bedrag gaan? Misschien past hij meer bij Ajax dan bij Salzburg. De Red Bull-strategie is natuurlijk vooral snel omschakelen, waar de nadruk in Amsterdam meer op het balbezit ligt, wat nog meer zijn ding is. Dat neemt niet weg dat hij in de Johan Cruijff ArenA ook vol aan de bak moet in de omschakeling. Zeker in Europese wedstrijden.”

'Dure aankoop'

Hoewel Atteveld het lage bedrag voor de creatieve middenvelder niet snapt, zorgt de transfersom binnen Ajax wel voor een lastige rol voor Gloukh. "Voor de Champions League-wedstrijden met Ajax zal hij wel weer een stapje moeten maken. Maar dat is een mooie uitdaging, die hij met beide handen zal aangrijpen. Oscar zal de kar moeten trekken, want hij is een dure aankoop. Het is aan hem om elke dag te laten zien dat hij de beste is. Met die druk kan hij goed omgaan."

'Sensatie van de Eredivisie'

Maar al met al heeft Ajax volgens de Amsterdamse trainer een pareltje in huis gehaald. "Hij kan de sensatie van de Eredivisie worden."

