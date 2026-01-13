Maximilian Ibrahimovic staat op het punt om een (huur)contract te ondertekenen bij Ajax. Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano zou vader Zlatan Ibrahimovic de deal zonder tussenpersonen hebben geregeld. Maar blijkbaar wel vanaf een nogal opvallende locatie.

Ibrahimovic senior maakte tussen 2001 en 2004 furore bij Ajax. Hij brak als jonge jongen door in Amsterdam en dat zorgde ervoor dat er veel deuren voor hem open gingen. De Zweedse oud-spits speelde in zijn rijke carrière voor clubs als FC Barcelona, AC Milan, Inter, Juventus, Manchester United en Paris Saint-Germain.

Hij hoopt natuurlijk ook dat zijn zoon hetzelfde pad zal bewandelen. De 19-jarige Maximilian speelt op het moment in het tweede elftal van AC Milan, maar maakt nu dus de overstap naar Amsterdam. Het gaat in ieder geval om een huurdeal, mogelijk ook met optie tot koop. Bij Ajax zal de linksbuiten op de trainingen aansluiten bij Ajax 1 en zijn wedstrijden spelen in Jong Ajax.

Deal zelf beklonken

Volgens Romano heeft de 44-jarige Zlatan de deal eigenhandig geregeld. Daarom is het des te opvallender dat de iconische oud-voetballer momenteel op de Noordpool bivakkeert. Hij deelde op maandag een video dat hij door meerdere honden wordt voorgetrokken op een slee. Dat gebeurt allemaal op een enorme sneeuwvlakte.

Zlatan is sinds december 2023 adviseur bij AC Milan, de club waar zijn beide zoons dus (op dit moment nog) voor uitkomen. Zoon Vincent (17 jaar) speelt als verdedigende middenvelder in de onder 18 van de Italiaanse topclub. Verder is Zlatan nog mede-eigenaar van de Zweedse club Hammarby.

