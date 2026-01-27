Ajax heeft woensdagavond in de thuiswedstrijd tegen Olympiakos volgens databureaus een wonder nodig voor een plek in de tussenronde van de Champions League. Trainer Fred Grim is daar ook van op de hoogte en laat zich tijdens de wedstrijd informeren over de standen op andere velden. Maar eerst moet zijn ploeg zien te winnen.

Grim heeft ook gelezen dat het voor 92 procent zeker is dat zijn ploeg de laatste Europese wedstrijd van dit seizoen speelt. "Ik denk dat we er alles aan moeten doen om onze wedstrijd te winnen", zei hij op een persconferentie. "Daarna zien we het wel."

Ajax staat na vijf nederlagen en twee overwinningen op rij op de 32e plaats in het hoofdtoernooi van de Champions League. Alleen een zege op de kampioen van Griekenland is niet voldoende voor een plek bij de beste 24. De uitslagen van zeven andere wedstrijden moeten gunstig uitvallen voor de club uit Amsterdam. Olympiakos strijdt eveneens om een plek in de tussenronde en staat op de 24e plaats.

'Volwassen ploeg'

Olympiakos won vorige week van Bayer Leverkusen (2-0) en verspeelde eerder dit seizoen in de slotfase een zege op PSV (1-1). "Het is een volwassen ploeg", zei Grim. "Ze spelen vrij direct naar voren en hebben weinig kansen nodig om een goal te maken. Ze hebben de zakelijkheid waar wij naar willen toewerken. Het klopt dat ze gevaarlijk zijn met voorzetten vanaf de zijkant. Ook daarom is het zonde dat Itakura er niet bij is."

De Japanner heeft de afgelopen dagen een blessure opgelopen. Steven Berghuis ontbreekt ook nog, maar keert mogelijk zondag terug in de selectie voor het uitduel met Excelsior. Takehiro Tomiyasu is niet speelgerechtigd. Voor Ajax geldt de tweede plaats in de Eredivisie als het grote doel voor dit seizoen. Grim overweegt geen spelers te sparen tegen de 48-voudig kampioen van Griekenland. "Maar we kijken wel hoe we iedereen kunnen belasten met zeven duels in 21 dagen", zei hij.

Ajax wil zich voor het einde van de transfermarkt versterken met een verdedigende middenvelder, linksback en aanvaller. "Als jullie het niet erg vinden, dan heb ik het daar nu even niet over. De wedstrijd tegen Olympiakos heeft al onze aandacht nodig", zei Grim, die zich laat informeren over de tussenstanden van de andere velden.

Doelsaldo

De coach van Ajax weet ook dat zijn ploeg een negatief doelsaldo van twaalf treffers heeft. "Wij zijn ook niet de ploeg die dan nog even drie goals extra maakt als ik in de slotfase een paar keer wissel", zei hij. "We hebben nu een aantal mooie overwinningen geboekt, bijvoorbeeld op Villarreal en FC Volendam, daar willen we op voortborduren."

