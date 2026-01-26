Alex Pastoor heeft zich bij Rondo kritisch uitgelaten over Ajax-verdediger Aaron Bouwman. Het achttienjarige talent uit eigen opleiding krijgt de laatste weken het vertrouwen van trainer Fred Grim, maar volgens de analist schort het bij het groeibriljant aan een cruciaal onderdeel van zijn spel: verdedigen.

Bouwman begon dit Eredivisie-seizoen al in de basis van Ajax onder John Heitinga, toen personele problemen in de defensie hem vroegtijdig kansen opleverden. Daarna verdween de verdediger weer uit beeld en leek hij niet meer in de plannen van de toenmalige oefenmeester voor te komen. Onder interim-trainer Fred Grim krijgt de jongeling de laatste weken echter opnieuw het vertrouwen en laat hij vooral aan de bal een goede indruk achter.

Alex Pastoor niet onder de indruk van groeibriljant

Toch is dat voor Pastoor niet voldoende. De oud-trainer spaarde de jonge Ajacied allerminst en was bij Rondo glashelder in zijn oordeel. "Een verdediger die niet kan verdedigen, daar kijk ik niet graag naar", stelde hij onomwonden. Zelfs de naam van Bouwman leek hij niet direct paraat te hebben. "Bouwman heet-ie volgens mij", klonk het droog, waarna hij benadrukte alleen dingen te benoemen die hij zelf bij hem heeft gezien.

Pastoor lichtte zijn kritiek verder toe met een vergelijking. Een keeper die wel kan meevoetballen, maar niet kan keepen, is volgens hem net zo problematisch. "Jongens die achterin staan kunnen tegenwoordig steengoed voetballen", zei de voormalig trainer van onder meer Almere City. "Maar verdedigen is ook lezen waar de bal gaat vallen, passlijnen dichtzetten en, als het moet, duelleren. Dat vind ik echt heel matig verzorgd."

Terugkerend probleem

Volgens Pastoor ligt het probleem bovendien breder dan één speler. Hij ziet het als een terugkerend patroon binnen de Amsterdamse opleiding, waar de nadruk vaak op balbezit ligt. "Dat is het eenzijdige van de opleiding van Ajax vaak. Ze hebben bijna altijd de bal", stelt de analist.

Aan tafel klonk ook een nuancerend geluid. Rafael van der Vaart wees erop dat verdedigen op het hoogste niveau voor jonge spelers extra lastig is. "Als verdediger wordt er echt gevraagd dat je je man staat. Elke fout is meteen beslissend", is hij van mening. Van der Vaart gaf daarbij aan Bouwman in het eerste elftal eigenlijk best oké te hebben zien spelen, ondanks eerdere fouten bij Jong Ajax en in de Youth League.

Alex Pastoor is keihard voor Bouwman 🔨

‘Ik kijk niet graag naar verdedigers die niet kunnen verdedigen’ 🗣️#ZiggoSport #Rondo pic.twitter.com/Kbq5ARjjt5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 26, 2026

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.