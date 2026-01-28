PSV móét een resultaat boeken tegen Bayern München om de tussenronde van de Champions League te halen. PSV-trainer Peter Bosz heeft positieve ervaringen met directe confrontaties met Der Rekordmeister. "Als ik heel eerlijk ben: ik ben bang dat we nooit meer zoveel geluk gaan hebben", zegt Bosz desgevraagd tegen Sportnieuws.nl op de persconferentie.

Bosz krijgt meteen de lachers op zijn hand. "Of ik de 28e omcirkeld heb in mijn agenda? Is dat woensdag?", vraagt de trainer van PSV. "Nee, dat heb ik niet gedaan. Het is grote wedstrijd, maar ik had niet verwacht dat het een beslissende dag zou zijn. Voor de loting had ik getekend voor acht punten, want bij de eerste wedstrijd (verlies tegen Union St-Gillis, red.) dacht ik: wat gaat dit voor Champions League-campagne worden? Nu hebben we toch nog een kans, dus we gaan er alles aan doen."

'Als we zoveel geluk hebben...'

Als trainer van Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen heeft Bosz ervaring met ontmoetingen met Bayern München. Tweemaal boekte hij een overwinning, vijfmaal stapte hij als verliezer van het veld. Eén wedstrijd staat hem nog bij als de dag van gisteren. "We speelden in Moskou en vlogen direct door naar München waar maar twee dagen tussen zaten. We wonnen met 1-2 dankzij twee goals van Leon Bailey", doelt hij op de wedstrijd van 30 november 2019 met Leverkusen tegen Bayern.

Het resultaat was echter het tegenovergestelde van de verhoudingen in die ene wedstrijd. "Daar kwam héél veel geluk bij kijken", erkent Bosz. "Als we woensdag zoveel geluk hebben, dan winnen wij deze ook. Als ik heel eerlijk ben: ik ben bang dat we nooit meer zoveel geluk gaan hebben. Ze schoten vijf keer op de paal of lat."

Gelijkenissen met Bayern van toen

Bayern is al jaren heer en meester in Duitsland. "Er zit zoveel kwaliteit in die ploeg, maar ook die kun je aan het wankelen brengen. Dat hebben we wel gezien", gaat Bosz verder. "Die dominantie als toen hebben ze dit jaar ook weer. Ze hebben weer zoveel goede spelers en hebben dit jaar al 72 doelpunten in de Bundesliga gemaakt. Dat tekent een absolute topploeg."

"Ze nemen geen genoegen met 2-0, maar winnen bijvoorbeeld uit bij Leipzig met 5-1 en 8-1 van VfL Wolfsburg. Dat tekent de honger", vertelt Bosz, die daarmee ook gelijkenissen ziet met zijn eigen ploegen. "Die honger hebben wij ook dit seizoen, dat tekent topploegen. Als je twee keer niet wint, krijg je meteen de vragen en dat begrijp ik ook. Maar zij verloren ook van Augsburg dit weekend. Je loopt altijd wel ergens tegen puntverlies aan. Dat gebeurt en hoort erbij."

Opmerkelijke vergelijking met NAC

Woensdagavond zal PSV een resultaat moeten zien te halen, tegen de huidige nummer twee van het miljardenbal. Ze moeten zich revancheren voor het gelijkspel tegen NAC Breda (2-2) van afgelopen weekend. "Het is misschien raar om te zeggen, maar Bayern speelt hetzelfde als NAC. Ze spelen over het hele veld één-tegen-één en proberen je tot fouten te dwingen."

Zoals al zijn hele carrière weigert Bosz zijn speelstijl aan te passen, ook niet tegen één van de beste clubs ter wereld. "Nee joh, hou op. Wat opvalt zijn de fouten achterin, omdat het normaal nooit gebeurd. Het wordt nu twee keer afgestraft. Het zal nog wel een keer gebeuren, misschien zelfs woensdag. Maar dit is wel de manier waarop wij voetballen en waarom wij er zo goed voor staan. Als we dat overhoop moeten gooien, dan komen wij niet in onze kracht", besluit Bosz.

Laatste duel Perisic?

Voor Ivan Perisic kan het weleens een bijzonder duel worden. De afgelopen dagen duiken er steeds meer berichten op over de toekomst van de 36-jarige Kroaat. De PSV'er tekende afgelopen zomer met zijn volle verstand een nieuw contract voor twee seizoenen, maar heeft volgens Italiaanse media kenbaar gemaakt dat hij dolgraag naar het geïnteresseerde Inter wil. "Ik ben daar totaal niet mee bezig."

