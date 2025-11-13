Danny Blind ligt de laatste periode flink onder vuur na het aankondigen van zijn vertrek bij de raad van commissarisen van Ajax. De oud-topvoetballer wordt van alle kanten aangevallen en slaat opnieuw van zich af.

Zaakwaarnemer Rob Jansen was keihard voor Blind, die hij 'een van de grootste gezwellen van de club' noemde. "Hij is een van de grootste factoren voor de shit bij Ajax", zei Jansen in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Omdat hij manipuleert en beïnvloedt." Volgens hem bleef Blind erop hameren, bij onder meer adviseur Louis van Gaal, dat de inmiddels ontslagen trainer John Heitinga er niks van kan.

Blind schoof donderdag aan bij Ziggo Sport en wilde toch - tegen beter weten in - reageren op Jansen. "Eigenlijk zou ik er niet op moeten reageren, het is eigenlijk van geen niveau. Hij moet zich schamen voor zijn leugens, want dat zijn het, allemaal leugens. En ook het taalgebruik, dat vind ik niet echt gepast."

'Anders doet hij dat toch niet?'

Blind en zijn zoon Daley zaten ooit onder de pannen bij de zaakwaarnemer. De 64-jarige oud-verdediger denkt dan ook dat het verbreken van de samenwerking reden is voor Jansen om nu zo te praten. "Dit is een stukje rancune. Anders doet hij dat toch niet?" Presentator Wytse van der Goot reageert: "Tenzij hij de waarheid spreekt, maar jij ontkent dus nogmaals dat jij Louis van Gaal hebt gesouffleerd dat John Heitinga eruit moest?"

Blind werd eerder in een zwart daglicht gezet in een artikel van ESPN. De 42-voudig international van Oranje versprak zich daarover: "Dat komt ook van Rob Jansen af. Dat gedeelte dat over mij ging. Maar ik heb er nu eigenlijk teveel over gezegd, dit is het laatste wat ik heb gezegd."

Connectie met John Heitinga

Overigens is Jansen ook de zaakwaarnemer van de ontslagen trainer John Heitinga. Hij zou de coach vooraf hebben afgeraden om het avontuur bij Ajax aan te gaan. De Amsterdammers zijn nog altijd op zoek naar een vervanger voor Heitinga. Fred Grim neemt tot die tijd de honneurs waar.