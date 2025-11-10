Ajax staat wederom in brand. John Heitinga werd ontslagen als trainer, maar in het weekend verloor Ajax alweer, ditmaal van FC Utrecht. Bestuurlijk is het ook een chaos en daarbij wordt er vooral naar Danny Blind gewezen.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp gaat zaakwaarnemer Rob Jansen in op de situatie. Hij stipt aan dat de structuur van Ajax 'verrot' is. "Er zitten zoveel kolonnes in die club", zegt hij, waarmee hij bedoelt dat diverse kampen elkaar de tent uit vechten.

"Een van de grootste gezwellen in de club, die alles ondermijnt, is Danny Blind", stelt hij ferm.

Danny Blind

Danny Blind kondigde onlangs aan dat hij uit de raad van commissarissen van Ajax stapt. De voormalig speler van de Amsterdamse club blijft zijn functie vervullen totdat er een geschikte opvolger is gevonden. Het is een van de vele pijnpunten bij het zwalkende Ajax.

"Hij is een van de grootste factoren voor de shit bij Ajax", zo gaat Jansen door. "Omdat hij manipuleert en beïnvloedt." Volgens hem bleef Blind erop hameren, bij onder meer adviseur Louis van Gaal, dat de inmiddels ontslagen trainer John Heitinga er niks van kan.

René van der Gijp

Dat Jansen opkomt voor Heitinga wekt geen verbazing: hij is de zaakwaarnemer van de oud-verdediger die recent op straat werd gezet door Ajax. René van der Gijp vindt de uithaal van Jansen geweldig: "We zitten Rob nu aan te kijken.. Eindelijk zegt hij wat. Het is onvoorstelbaar. Ik weet niet wat ik meemaak. Wat je nu zegt over Blind, is dat opbouwend bedoeld?", spot hij. "Ga nog maar even door, Rob."

Louis van Gaal

Alle mannen praten dan een tijdje door elkaar heen. Tot Jansen weer alleen mag praten: "Iedereen moet eruit", zo presenteert hij zijn oplossing voor Ajax. "Van Gaal ook? Hij is gemanipuleerd in deze rol. Heitinga sprak elke week met Van Gaal als klankbord. Hij steunde hem. Hij gaat eruit en John belt met Louis."

"Hij vraagt: hoe kan dit nou?", zo gaat Jansen verder. "Van Gaal zegt: ik heb inderdaad gezegd dat je eruit moet. En Heitinga zegt: maar ik praat elke week met u." Waarop Jansen toevoegt: "Maar hij kreeg steeds de info van Danny Blind en Beuker dat alles fout was." Laatstgenoemde is Marijn Beuker, directeur voetbal bij Ajax.

