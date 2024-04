'Ajax is in alle gelederen rot van binnen': bekende fans 'Kale & Kokkie' voelen complot bij ontslag Alex Kroes

Als je het aan rasfans 'Kale' en 'Kokkie' vraagt, dan zit er meer achter het ontslag van algemeen directeur Alex Kroes bij Ajax. De twee Amsterdammers zien een complot achter de schermen en staken die niet onder stoelen of banken.

Verslagen zaten ze aan de talkshowtafel van Sophie & Jeroen. Presentator Jeroen Pauw vroeg de twee fans, die een podcast en babbelprogramma op Youtube hebben over Ajax, wat het ontslag van Kroes betekent voor hen. "Ik kook van woede", zei Kokkie. "Kan het nog slechter? Het blijft maar doorgaan." 'Kale' viel hem bij: "Ajax is een slangenkuil en in alle gelederen rot van binnen."

'Speelt er meer?'

Volgens hen zitten er binnen het Ajax-bestuur een aantal personen die bang zijn voor de bezem waar Kroes mee door de organisatie wilde gaan. 'Kale': "Iedereen wist dat Kroes aandelen had. Ook Michael van Praag (de voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax, red.). Of hij moet toevallig het geheugen van Mark Rutte hebben. Maar iedereen weet ook dat hij graag de touwtjes in handen heeft." Ook zijn kompaan gelooft niet dat dit alles is. "Speelt er meer? Het komt Van Praag wel goed uit."

'Van Praag is ijdel'

Journaliste Suus van Kleef beaamde aan dezelfde tafel dat Van Praag nu als aangewezen rvc-lid wordt doorgeschoven naar een soort directiefunctie. "Hij heeft nu meer macht dan dat hij had voor het ontslag van Kroes." Een andere journalist, Willem Vissers van De Volkskrant, geloofde niks van die theorie. "Van Praag is ijdel, maar niet uit op macht. Daar geloof ik niks van."

'Rvc heeft alles ondertekend en goedgekeurd'

De fans vinden het opvallend dat de rvc buiten schot blijft. Niet alleen in deze kwestie, maar in alle situaties die de afgelopen twee jaar in Amsterdam gespeeld hebben. "De rvc heeft alles ondertekend en goedgekeurd", zei 'Kale' geïrriteerd. "Wie zijn dan de slechte mensen? Mislintat en Kroes? Of die rvc-leden? Ik kan niet hardop zeggen dat ze zondebokken zoeken, want ik kan het niet bewijzen. Maar Ajax is een slangenkuil. In alle gelederen rot van binnen."

'Integer persoon met Ajax-hart'

Kale en Kokkie vinden het vooral heel jammer dat Kroes nu het veld moet ruimen. "Een ongelofelijk dubbel gevoel. We hebben Alex leren kennen als een zeer integer persoon met een echt Ajax-hart. Wat hij gedaan heeft is niet de meest handige zet van hem. Alleen kan ik me niet voorstellen dat dit het hele verhaal is."

Wel grachten, geen bruggetjes

Vissers sloot het onderwerp passend af in de talkshow. Hij deelde een quote die hij van trainer Guus Hiddink had gehoord, "Hij zei: 'Bij Ajax zijn wel veel grachten, maar geen bruggetjes meer'." Daarmee doelde hij op het 'uiterlijk' van Amsterdam. Voorlopig staat in ieder geval de Johan Cruijff Arena in de Bijlmer figuurlijk in brand en is die brand voorlopig ook nog niet geblust.