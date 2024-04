'Zijn fout, zijn verantwoordelijkheid': Michael van Praag schuift alle schuld in de schoenen van Alex Kroes

Michael van Praag heeft bij diverse media uitgebreid gereageerd op het besluit om Alex Kroes per direct te ontslaan als algemeen directeur van Ajax. De voorzitter van de raad van commissarissen (rvc) weigert om de hand in eigen boezem te steken.

"Het is de verantwoordelijkheid van Alex Kroes om dit soort dingen te melden. Dat heeft hij niet gedaan. Sterker nog: een paar dagen geleden zei hij nog dat het 'maar een klein dingetje' was en dat het niks voorstelde. Dat stelt het wel. Handelen met voorbedachten rade is een misdrijf", zei Van Praag.

'Heel sneu voor hem, het was zijn droombaan'

Hij is heel duidelijk: Kroes komt hoe dan ook niet meer terug als directeur van Ajax. "Ik vind het ook heel sneu voor hem, want het was zijn droombaan. Maar van een terugkeer is geen sprake. Het onderzoek kan wel tot anderhalf jaar duren en in de tussentijd komt er zo snel mogelijk een nieuwe algemeen directeur."

'Zwaar strafbaar feit'

Kroes kocht op 26 juli 2023 een flink pakket aandelen in het bedrijf Ajax, terwijl hij volgens Van Praag toen al wist dat hij algemeen directeur van de club zou worden. Handelen met voorbedachten rade dus. Van Praag: "Dat is een zwaar strafbaar feit in Nederland." De rvc heeft nog onderzocht of het ook anders was op te lossen, in plaats van met ontslag. "Ik baal als een stekker, maar er was geen andere optie. Dit is een heel serieuze zaak. Wel iets anders dan op je werk een kast omgooien."

'Het is zijn fout'

Op de vraag of Van Praag, samen met de rest van de rvc, niet beter had kunnen controleren, reageert de voorzitter gepikeerd. "Ik krijg die vraag heel vaak. Maar we gaan uit van goed vertrouwen. De les is in elk geval dat we dat voortaan gaan vragen. Maar diegene die dat hoort te zeggen, is Alex zelf. Dat is zijn verantwoordelijkheid. De fout ligt bij Alex. Hij had moeten weten dat hij het had moeten melden. Ik kaats die bal terug. De verantwoordelijkheid ligt bij hem."