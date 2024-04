'Ajax is al twee jaar lang een kerkhof en daar is heel de club verantwoordelijk voor'

De puinhoop in Amsterdam is compleet. Het volgende hoofdstuk in het falen bij Ajax kan toegevoegd worden: ‘Nieuwe algemeen directeur van Ajax gaat óók al in de fout’, of iets in die trant. De raad van commissarissen (rvc) reageerde verbaasd op de mogelijke voorkennis van Alex Kroes. Maar ook daar gaat het nodige mis.

In de Johan Cruijff Arena lijkt het maar niet rustig te kunnen worden, zowel op het veld als 'boven' in de kantoren niet. Waar Ajax hoopte rust te creëren met het aanstellen van Alex Kroes, heeft het juist geleid tot de volgende storm. Wederom een bestuurlijke dwaling, maar ook een oliedomme actie van Kroes zelf. Aandelen kopen wanneer je bijna aangesteld gaat worden als CEO van een beursgenoteerd bedrijf, is nou niet per se heel snugger.

Het is daarom ook niet nodig om één schuldige aan te wijzen in dit verhaal, omdat er wederom collectief gefaald wordt in Amsterdam. Kroes zei een aantal dagen geleden in zijn interview bij Ziggo: “Ik ben blij dat ik openlijk kan zeggen wie ik ben, maar het gaat niet om Alex. Het gaat om Ajax. Het is de afgelopen maanden te veel over Alex gegaan.” Nou, het zal nog wel even over Alex blijven gaan.

Naïeve fouten van Alex

Kroes verweet zichzelf in zijn statement dat het misschien ‘niet zo slim was’ om de 17.000 aandelen in te kopen op 26 juli. Maar dat is een understatement als hij in juni al gepolst wordt om de nieuwe CEO te worden. Iedere positieve ontwikkeling op het bestuurlijke gebied van Ajax, kan invloed hebben op de koers en Kroes was op dat moment al insider.

Er is in een vergadering aangegeven dat hij aandelen had, wanneer de laatste gekocht waren is daar echter weggelaten. © X/@ajax8284

Kroes de laan uit

De leden van de rvc proberen al vanaf vrijdag hun straatje schoon te houden, door de positie in te nemen dat zij van niks wisten en 'zeer onaangenaam verrast zijn'. Maar dat dit zo'n groot probleem wordt, is de (oude) rvc juist wel aan te rekenen. Er zijn nogal wat verschuivingen geweest binnen de rvc en dat dit klaarblijkelijk niet goed is doorgegeven aan de zittende leden, is amateuristisch en typerend voor het beleid van Ajax de afgelopen jaren.

Dat de huidige rvc nu niets anders kan dan Kroes ontslaan, is logisch. Je bent als beursgenoteerd bedrijf verplicht ieder vermoeden van voorkennis door te geven, dus is zijn positie binnen Ajax inderdaad niet houdbaar. Ook niet als die voorkennis niet bewezen kan worden. De twijfel en de chaos die het heeft veroorzaakt heeft al te veel schade aangericht. Het is natuurlijk ook maar de vraag wát Kroes precies aan info verschaft heeft over zijn aandelen.

Moreel kompas van Kroes

Het verweer dat Kroes heeft gegeven in zijn eigen statement op LinkedIn is ook wel weer erg zwak. Hij vindt het onterecht dat de rvc hem een 'verkeerd moreel kompas' toebedeelt en vindt dat de rvc juist verkeerd handelt door hem direct te willen ontslaan. Maar aan zijn eigen kompas mag hij best wel wat gaan sleutelen.

Hij geeft zelf aan dat er alleen maar positieve beweegredenen waren om de aandelen te kopen. Zaken als 'een blijk van vertrouwen' en 'een eigen financiële risico' zijn wel waar, maar hadden makkelijk anders aangekleed kunnen worden. Door bijvoorbeeld doelen te stellen en daar beloningen aan te hangen, in samenspraak met de rvc. Nu heeft hij op eigen initiatief duizenden aandelen gekocht. Dat is niet zo transparant. Een week voordat je als CEO wordt benoemd, zou je toch moeten weten wat wel en niet mag.

Hoe nu verder?

De namen van opvolgers vliegen al als warme broodjes over de toonbank, maar er zal eerst toch echt wat anders moeten gebeuren in Amsterdam. Het feit dat Marc Overmas jarenlang zijn gang kon gaan, Sven Mislintat de club de afgrond in kon duwen, Maurice Steijn niks goed kon doen in Amsterdam en Alex Kroes' zijn aandelen niet gecheckt werden, laat zien dat de zaken nog lang niet op orde zijn. Ajax is al meer dan twee jaar een kerkhof geworden voor ieder bestuurlijk orgaan en dat is niet aan één iemand te wijten: daar is heel de club verantwoordelijk voor.