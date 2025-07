Ajax heeft woensdag de voorlopige rugnummers voor het komende seizoen bekendgemaakt. Daarbij valt op dat er voor een viertal spelers géén rugnummer is gereserveerd. De Amsterdamse club hoopt hen zodoende verder richting de uitgang te duwen.

Rugnummer 6 kwam vrij bij Ajax na het transfervrije vertrek van Jordan Henderson. Youri Regeer heeft zijn kans gegrepen en het 'basisnummer' overgenomen. Ook het befaamde rugnummer 10 is nog vrij, terwijl Chuba Akpom dat vorig jaar nog op zijn rug had staan. Hij is één van de vier spelers die Ajax wil uitzwaaien deze zomer.

Hij drukt namelijk flink op de salariskosten. Hetzelfde geldt voor Branco van den Boomen en Sivert Mannsverk. Het drietal is gehaald door Sven Mislintat, die flinke salarissen uitdeelde aan zijn aanwinsten. Voor Mannsverk is de nodige interesse, maar het is nog maar de vraag of er clubs komen voor Van den Boomen. De middenvelder staat nog een paar maanden aan de kant met een blessure.

Nieuwe nummer 10

Het lijkt erop dat rugnummer 10 wordt overgenomen door Oscar Gloukh, die volgens technisch directeur Alex Kroes op een haar na rond is met de club. De Israëlische middenvelder komt over van Red Bull Salzburg.

Ahmetcan Kaplan

Ook Ahmetcan Kaplan heeft nog geen rugnummer gekregen. De Turkse verdediger deed wel mee in de voorbereiding van Ajax, maar kreeg toch de kans van de club om met FC Köln te gaan praten. De Duitsers hebben zich naar verluidt echter uit de onderhandelingen getrokken.

Mocht Kaplan vertrekken, heeft Ajax weinig centrale verdedigers meer over. Youri Baas (nummer 15) en Josip Sutalo (37) stonden vorig jaar ook al in de mandekking en zullen concurrentie krijgen van jongelingen Dies Janse (36) en Aaron Bouwman (43). Er gaan nog weinig geruchten over een nieuwe centrale verdediger voor de Amsterdammers.

