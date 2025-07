Het is maar de vraag of Ajax de gewenste miljoenen krijgt van Chelsea voor de handtekening van verdediger Jorrel Hato. De transfer van het 19-jarige jeugdproduct leek in kannen en kruiken, maar de starre houding van de Londense topclub zorgt er nu voor dat de overgang in een impasse zit.

Ajax vroeg in eerste instantie tussen de 55 en 60 miljoen euro voor de zesvoudig Oranje-international. Daarbij moet de kanttekening geplaatst worden dat technisch directeur Alex Kroes ook genoegen nam met een uiteindelijk eindbedrag van 50 miljoen euro. Maar Chelsea weigert volgens De Telegraaf verder te gaan dan 41 miljoen euro, een gat van zeker 9 miljoen euro tussen vraag en aanbod. Het geld is hard nodig in Amsterdam, dus is het nu de vraag in hoeverre Kroes zijn poot stijf durft te houden.

Risico

Het eerste bod van Chelsea lag volgens de krant op 40 miljoen euro, maar in het tweede bod zat sindsdien weinig beweging. 'De technische leiding wikt en weegt en lijkt – al dan niet met bonussen – inmiddels ook genoegen te nemen met een totaal pakket tussen de 43 en 45 miljoen euro. Gezien de niet rooskleurige financiële situatie van de club kan Ajax niet het risico nemen dat Chelsea de deal afblaast, want wie geeft Ajax de garantie dat er later door welke club dan ook nog een keer boven de 40 miljoen euro wordt geboden?', schrijft de Telegraaf.

Hato weg en geld nodig

Ajax zit dus met een lastig parket in z'n maag, want Hato zelf is al persoonlijk akkoord met Chelsea en wil dolgraag de overstap maken. De club zelf heeft het geld ook hard nodig om de selectie van trainer John Heitinga verder te versterken. Tot dusver kwamen alleen Raul Moro (linksbuiten), Vitezslav Jaros (keeper, gehuurd) en Joeri Heerkens (keeper). Er vertrok al een heel peloton aan spelers, maar er lijkt met Oscar Gloukh van RB Salzburg toch ook weer een aanwinst op de stoep van de Johan Cruijff Arena.

