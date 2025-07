Ajax is nog altijd zoekende naar balans in de selectie. Met het vertrek van ervaren krachten lijkt er vooral in de defensie behoefte aan extra leiderschap. Na de overtuigende oefenzege op Celtic liet Steven Berghuis zich voorzichtig uit over een bekende naam die mogelijk iets kan toevoegen.

De oefenzege op Celtic (5-1) in de Como Cup leverde Ajax niet alleen vertrouwen op, maar gaf ook genoeg stof tot nadenken. Jong talent Aaron Bouwman stal de show met een heerlijke pegel, maar juist dat jeugdige elan benadrukte volgens Berghuis waar het elftal nog iets mist. De geboren Apeldoorner is zelf overigens goed aan de voorbereiding begonnen, tegen Celtic schoot hij alweer zijn vijfde doelpunt tegen de touwen.

'Ervaring ontbreekt op de juiste plekken'

Volgens de linkspoot is Ajax op meerdere posities goed bezet, maar ontbreekt het momenteel aan ervaring op cruciale plekken in het veld. "Onze achterhoede is jong. Wel goed, maar wel jong", zei hij na afloop van het duel in gesprek met Voetbal International. "En dat geldt ook voor het middenveld. Met Jordan (Henderson, red.)) en Remko (Pasveer, red.) zijn we natuurlijk twee jongens kwijtgeraakt die gevaar al vroeg konden inschatten", wijst Berghuis op het feit dat Henderson is vertrokken en Pasveer zijn plek onder de lat is kwijtgeraakt aan Liverpool-huurling Vitezslav Jaros.

Hoewel er met spelers als Davy Klaassen en Berghuis zelf nog genoeg ervaring in de ploeg zit, mist dat volgens hem juist op de plekken waar het het meest nodig is. "Wij zijn vooral bezig met druk zetten", legt hij uit. "Wat daarachter gebeurt, is minstens zo belangrijk. Vorig jaar hadden we daar Henderson en Pasveer voor, die dat uitstekend neerzetten en veel coachten."

'Een goede Daley is altijd welkom bij Ajax'

Berghuis snapt dan ook dat Ajax mogelijk op zoek is naar een extra ervaren kracht in de achterhoede. Een terugkeer van Daley Blind, die onlangs werd genoemd in de wandelgangen, zou hij persoonlijk niet uitsluiten. "Dat is niet aan mij, maar een goede Daley is volgens mij altijd welkom bij Ajax. Natuurlijk, dat lijkt mij wel", ziet de 46-voudig Oranje-international de komst van de ervaren verdediger wel zitten. "Ik heb hem daar persoonlijk niet over gesproken."

Toch is de onderliggende boodschap helder: een jonge selectie heeft leiders nodig op het veld. "Jaros is nieuw, die moet nog wennen. Dat is logisch, daar moeten we hem ook de tijd voor geven. Maar je hebt wel iemand nodig die van achteruit het overzicht houdt en situaties vroeg inschat. Dat kun je niet van de ene op de andere dag aanleren", weet Berghuis, die eerder al bij Ajax met plezier samenspeelde met Blind.

Tekst gaat verder onder foto

i Steven Berghuis samen met Daley Blind in 2021. ©Getty Images

Laatste tests voor Ajax voor start Eredivisie

Ajax speelt zondag de finale van de Como Cup tegen gastheer Como. Daarna wacht nog een laatste test tegen AS Monaco, voordat het seizoen op 10 augustus begint met een thuiswedstrijd tegen Telstar. Of de selectie tegen die tijd nog een ervaren impuls krijgt? Dat is afwachten. Maar als het aan Berghuis ligt, is één bekende naam in ieder geval van harte welkom.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.