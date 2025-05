Ajax krijgt duidelijk signaal van Go Ahead Eagles-trainer Paul Simonis in zoektocht naar nieuwe trainer

In de zoektocht naar een nieuwe trainer heeft Ajax een duidelijk signaal gekregen van Go Ahead Eagles. De Deventer club kwam donderdagochtend naar buiten met een contractverlenging van de gewilde coach Paul Simonis.

Simonis, die hoog op de wensenlijst van Ajax-directeur Alex Kroes zou staan om Francesco Farioli op te volgen, blijft een jaar langer verbonden aan Go Ahead Eagles. Zijn contract zou eerst volgend jaar zomer aflopen, maar hij verlengde tot de zomer van 2027. Dat betekent niet dat Ajax hem niet zou kunnen contracteren, maar wel dat de Amsterdammers nu veel dieper in de buidel zullen moeten tasten.

Bekerwinnaar

Al met al lijkt een vertrek van Simonis uit Deventer verder weg dan ooit. De trainer stuntte afgelopen seizoen door de beker te winnen met Go Ahead Eagles en in de Eredivisie de ploeg naar een zevende plaats te leiden. Na het vertrek van Farioli uit Amsterdam zou hij een topkandidaat zijn om de Italiaan op te volgen, maar Ajax wist ook al dat Simonis niet per se staat te springen om een vertrek. Na de bekerwinst met GAE maakte hij al bekend waarschijnlijk te verlengen en die woorden zijn nu uitgekomen.

'Hartstikke mooi voorstel'

"Bij deze geweldige club heb ik het enorm naar mijn zin. Het was een hartstikke mooi voorstel. Er spreekt veel vertrouwen en waardering uit", reageert Simonis op de website van Go Ahead Eagles. Simonis: "In de veranderende wereld van het voetbal is het heel fijn dat je continuïteit kunt behouden, zeker met de uitdaging die voor ons ligt. Wij gaan met Go Ahead Eagles Europa in, prachtig. Er wacht de komende jaren nog een mooie uitdaging."

😍 Hoofdtrainer Paul Simonis heeft zijn verbintenis met Go Ahead Eagles tussentijds met één jaar verlengd. Naast Paul Simonis hebben ook Dennis van der Ree, Tristan Berghuis, Eric Weghorst, Frank Berghuis, Martin Darneviel, Jimmy Barnhoorn en Max Jansen verlengd tot medio 2027. pic.twitter.com/vZbaJ2c1Gs — Go Ahead Eagles 🦅 (@GAEagles) May 22, 2025

Europa League

Go Ahead Eagles plaatste zich met de bekerwinst voor de competitiefase van de Europa League. Daarmee zijn de club en fans verzekerd van acht topduels, waarvan vier in het eigen stadion aan de Vetkampstraat. Tottenham Hotspur won woensdagavond nog de finale van de huidige Europa League en haalde daarmee een ticket voor de Champions League van volgend seizoen. Daar komen de Spurs Ajax ook tegen. Plek twee in de Eredivisie was genoeg voor rechtstreekse plaatsing voor het miljardenbal, samen met kampioen PSV.

Ajax shopte al in Deventer

Midden in het afgelopen Eredivisie-seizoen shopte Ajax al eens wanhopig in Deventer. Sterspeler Oliver Edvardsen werd weggekaapt bij Go Ahead Eagles om de uitgedunde flanken in Amsterdam te versterken. Simonis ving dat verlies goed op en zag naamgenoot en spits Victor Edvardsen samen met vleugelflitser Oliver Antman opstaan en de Eagles naar een topseizoen helpen. Naast de contractverlenging van Simonis werd ook de hele technische straf getrakteerd op zekerheid. Onder meer de vader en broer van Ajacied Steven Berghuis blijven langer in Deventer.

