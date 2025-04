Go Ahead Eagles-spelers hebben bekerwinst goed gevierd: 'Er zijn er wel een paar gesneuveld'

Go Ahead Eagles beleefde maandag een uniek hoogtepunt met de winst van de KNVB Beker. Keeper Jari de Busser en trainer Paul Simonis blikken met Sportnieuws.nl terug op een feestelijke nacht. "Dat mag ook wel gevierd worden."

Go Ahead won na penalty's van AZ in de finale in De Kuip. De Busser was de grote uitblinker van de wedstrijd na een aantal cruciale reddingen. "Mijn telefoon is ontploft", vertelt de Belgische doelman. "Iedereen wil je spreken, maar ik sta niet zo graag in de schijnwerpers."

Bier

Nadat hij alle prangende vragen had beantwoord was het tijd om te feesten. Niet iedereen kwam dinsdag dan ook weer fit bij de club. "Zoiets maak je maar een keer in je leven mee. Dan moet er wel van genoten worden. Dus er zijn wel een paar biertjes en andere alcoholische versnaperingen gesneuveld", zegt De Busser. "Dat is de perfecte uitlaatklep, om met de jongens een paar biertjes te doen. Het hoort erbij."

Toch denkt de 25-jarige keeper dat woensdag pas echt het besef indaalt, als ze de bekerzege vieren met de fans in Deventer. "De gekheid gaat morgen pas beginnen als we door de stad rondgereden worden", aldus De Busser.

Uniek hoogtepunt

Ook trainer Simonis ervaarde de afgelopen avond en nacht als intens. "Het is het mooiste moment in mijn sportcarrière", zegt hij. "Je hebt iets unieks bereikt dus dat wil je ook met elkaar vieren. Dit is het hoogst haalbare voor Go Ahead. Wij zullen nooit meespelen om de landstitel. Dus de enige hoofdprijs die je kunt winnen is de beker."

De 40-jarige coach verheugt zich ook op de Europa League, waarvoor GAE zich dankzij de bekerwinst plaatste. "Ik ben groot liefhebber van Zuid-Europa, dus wat wedstrijdjes in Italië of Spanje zouden mooi zijn."

Zondag moet iedereen weer fris en fruitig op het veld staan, dan speelt Go Ahead tegen Almere City in de Eredivisie.

