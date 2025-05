De verschillen tussen mogelijke Ajax-trainers Erik ten Hag en Paul Simonis: wie zou jij kiezen?

Na het abrupte vertrek van Francesco Farioli staat Ajax voor een grote uitdaging: als de bliksem een nieuwe trainer zien te vinden. De voorbereiding start al over een ruime maand en Alex Kroes voelt - in zijn eigen woorden - alsof hij terug bij af is. Ze willen dus snel handelen om Erik ten Hag, dan wel Paul Simonis binnen te halen.

De druk is hoog bij Ajax, dat op veel borden tegelijk moet schaken. Het moet spelers binnenboord zien te houden, spelers zien aan te trekken, maar dat gaat allemaal net wat makkelijker als er een trainer is. Dat zal prioriteit nummer één zijn voor Kroes, die in ieder geval al met twee kandidaten heeft gesproken. Ten Hag en Simonis. Voor hem allebei bekend.

Erik ten Hag

Ten Hag is natuurlijk een oud-bekende bij Ajax en een van de meest succesvolle trainers in de geschiedenis van Ajax. Hij is vrij nadat hij bij Manchester United met een grote zak geld is weggestuurd. Hij wil deze zomer weer aan de slag, maar het is nog maar de vraag of dat bij Ajax zal zijn. Hij geniet ook de interesse van Bayer Leverkusen. Of Kroes wil wachten op hoe dat afloopt, valt te bezien.

Ten Hag kwam bij Ajax op 28 december 2017 en ging weg op 30 juni 2022. Hij stond 215 wedstrijden langs de lijn bij Ajax en won er 159 met de Amsterdammers. Hij liet iedereen dromen van de finale van de Champions League in 2019, toen hij de halve finale bereikte met Ajax. Met anderhalf been stonden ze al in de halve finale, tot Tottenham Hotspur in de laatste seconden alsnog scoorde en naar de finale ging.

Paul Simonis

Simonis is een stuk jonger en onervaren dan de 55-jarige Ten Hag. De 40-jarige trainer maakte pas dit jaar zijn debuut in de Eredivisie als hoofdtrainer bij Go Ahead Eagles. Maar zijn debuut bleek wel erg succesvol: hij pakte de beker met Go Ahead Eagles. Nog belangrijker: hij deed dat met attractief, aanvallend voetbal. Precies wat Ajax miste afgelopen seizoen.

Met Simonis neemt Ajax een risico, omdat hij jong en onervaren is. Maar dat deden ze ook met Francesco Farioli, die nog jonger dan Simonis is. De lijntjes met Simonis zijn kort: Kroes zag hem al rondlopen toen hij nog de baas was bij Go Ahead Eagles. Simonis was toen assistent-trainer in Deventer.

