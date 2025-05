'Ajax krijgt enorme tik in zoektocht naar nieuwe trainer: Erik ten Hag aast op baan bij andere club'

Ajax lijkt de hoop te hebben opgegeven voor een terugkeer van Erik ten Hag in Amsterdam. De Nederlandse coach moest de opvolger van Francesco Farioli worden, maar daar zou hij geen trek in hebben. Ten Hag zou namelijk serieus in gesprek zijn met Bayer Leverkusen. Het is wel de vraag of dat iets op gaat leveren, want in Duitsland zien ze een andere coach als topfavoriet voor de vacature daar.

Ajax sloot het seizoen afgelopen zondag af met een 2-0 zege op FC Twente en dat was net niet genoeg om kampioen te worden. Coach Farioli liep na het duel in tranen een ereronde en een dat had veel weg van een afscheid. Dat bleek inderdaad het geval, want een dag later werd bekend dat de Italiaan vertrekt uit Amsterdam en dat Ajax dus op zoek moest naar een opvolger.

De naam van Ten Hag werd natuurlijk snel genoemd, want hij won in zijn vorige periode heel veel prijzen en haalde met Ajax in 2019 zelfs de halve finale van de Champions League met de Amsterdammers. Technisch directeur Alex Kroes meldde zelfs dat Ten Hag bij de wedstrijd met Twente aanwezig was en dat hij wel koffie wilde drinken met de coach.

Streep door naam Ten Hag

Voetbal International meldt donderdag echter dat Ajax er niet meer op rekent dat Ten Hag komende zomer terugkeert bij de club. Hij zou in de belangstelling staan van meerdere Europese clubs en Leverkusen is het meest serieus. De Nederlandse coach werd in de Duitse media de afgelopen tijd al vaker in verband gebracht met een stap naar die club. Ajax schakelt volgens het medium dus door naar andere kandidaten.

Go Ahead Eagles-trainer Paul Simonis is een van die andere kandidaten, maar ook rond hem was er donderdag nieuws. Hij verlengde zijn contract bij de bekerwinnaar. Ajax kan hem desondanks nog altijd halen, maar dat zal dan wel meer geld kosten dan eerst het geval was.

Fabregas topfavoriet

Het is overigens de grote vraag of Leverkusen voor Ten Hag gaat kiezen, want volgens BILD wil de club het liefste Cesc Fabregas binnenhalen als opvolger van Xabi Alonso. Hij is op dit moment nog trainer van het Italiaanse Como en speelt vrijdag met zijn team de laatste wedstrijd van het seizoen.

Leverkusen zou met het binnenhalen van Fabregas de eerdere lijn voortzetten. De Duitse topclub trok in 2022 Alonso aan, die op dat momet nog weinig ervaring had. Het huwelijk werd echter een groot succes, want onder leiding van de Spanjaard werd Leverkusen vorig jaar ongeslagen landskampioen en won het de DFB Pokal. Het was de eerste landstitel in de clubgeschiedenis.