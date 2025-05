Marco van Basten 'schaamt zich' bij interview Francesco Farioli: 'Een vervelende onderbreking'

Francesco Farioli was maandagavond te gast bij Rondo en sprak daar over zijn afscheid bij Ajax. De trainer was een zeer open boek, maar werd wel direct teruggeroepen door de presentator van het programma. Marco van Basten moest namelijk nog iets belangrijks doen.

Farioli sprak bij de start van Rondo direct over de reden waarom hij is vertrokken bij Ajax. De Italiaan wilde direct de diepte ingaan en voorbeelden geven, maar werd gestopt door Wytse van der Goot. De presentator wilde namelijk nog wel enigszins vasthouden aan het format van het programma.

Ofwel: beginnen met Marco's Moment. Daar begrepen de andere gasten - Van Basten, Youri Mulder en Ruud Gullit - weinig van. "Een beetje een vervelende onderbreking", reageert Gullit als Van der Goot Farioli onderbreekt. De trainer luistert via een oortje mee, waarin het Nederlands wordt vertaald.

Van Basten 'schaamt zich'

Mulder vindt dat het programma zich aan het protocol moet houden. 'Nou, ik schaam me er bijna voor', zegt Van Basten, als hij wil beginnen aan zijn moment. De voormalig wereldvoetballer noemt vervolgens Alex Berenguer van Atlético Madrid op, maar wordt direct gecorrigeerd door Van der Goot: "Nee, van Athletic Bilbao."

"Ja, inderdaad", bevestigt Van Basten. De oud-topspits vond het een chaotisch weekend, omdat bijna alle competities hun ontknoping kende én allemaal tegelijk leken te spelen. Maar de goal van Berenguer stak er bovenuit. Hij kwam vanaf links naar binnen en schoot met binnenkant rechts in de rechterbovenhoek. "Dat zie je nu veel meer dan vroeger", vindt Van Basten. Gullit is het met hem eens.

Tijd genoeg

De presentator benadrukt nog wel dat er na Marco's Moment nog tijd genoeg is voor Farioli om dieper in te gaan op de reden dat hij is vertrokken bij Ajax. De Italiaan - die door Engelse media aan Tottenham Hotspur wordt gelinkt - was zichtbaar ontroerd en gaf dat ook aan: "De afgelopen 24 uur heb ik bijna elke 10 minuten gehuild. Het was heel emotioneel."