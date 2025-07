In zijn rijke en roemruchte loopbaan heeft Louis van Gaal diverse topclubs getraind. Maar bij geen club stond hij zoveel wedstrijden aan het roer als bij Ajax. Hoe kijkt de oud-bondscoach van Oranje terug op het afgelopen seizoen?

Van Gaal was vrijdag te tast in de talkshow van Humberto Tan op RTL 4. Hij bestempelt Francesco Farioli, die al na één seizoen afscheid nam bij Ajax, als "een goede trainer". De Amsterdamse club werd tweede in de Eredivisie.

Uit het slop

"Farioli was een, in mijn ogen... Ik heb een paar trainingen van hem gezien en hem gesproken, dus ik kan wel wat zeggen", zo begint Van Gaal aan zijn evaluatie.

"Hij is gewoon een geweldige trainer geweest voor Ajax. Hij heeft ze uit het slop gehaald. Hij had alleen niet die visie die ik had toen ik trainer was bij Ajax. En die sloot ook niet zo aan bij wat de Ajax-fans verwachten. De fans zijn wel achter Farioli gaan staan. Dat was ongekend. Dat heb ik zelfs niet gekend. Ik moest een jaar wachten en op het feit dat wij de UEFA Cup wonnen. Toen waren ze eindelijk overtuigd. Daarvoor riepen ze alleen maar 'Johan Cruijff'. Niemand weet het meer, maar zo was het."

'Kwetsbare' Louis van Gaal spreekt openhartig over ziekte: 'Ik schaam me ervoor' Louis van Gaal, voormalig trainer van onder meer Ajax, Barcelona en Oranje, kreeg in 2020 de diagnose te horen dat hij lijdt aan prostaatkanker. In 2022 maakte hij dat pas wereldkundig. En deze vrijdag gaf hij een update over zijn gezondheid.

Laatste

Tan zegt wel te begrijpen waarom Farioli snel in de Ajax-harten werd gesloten. "Dat komt ook omdat Ajax heel diep was gezakt. Farioli heeft Ajax uit de put getrokken."

Maar Van Gaal stipt aan dat toen hij aantrad als trainer, Ajax ook ver was weggezakt. "Weet je dat niet meer, in mijn tijd? Dat was nog veel dieper, hoor. We hebben niet laatste gestaan nee, niet onder mijn leiding", lacht hij.

Oud-toptrainer Louis van Gaal bemoeit zich met onrust rond Oranje Leeuwinnen: 'Wie doet dat nou?' Voormalig toptrainer Louis van Gaal (73) was vrijdag te gast in de talkshow van Humberto Tan. Daarin ging het onder meer over de prestaties van de Oranje Leeuwinnen op het EK voetbal voor vrouwen. Hoe kijkt de voormalig bondscoach van Oranje daarnaar?

Adviseur

In augustus 2022 werd bekendgemaakt dat Van Gaal is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax. Hij kreeg een adviserende functie. Maar adviseur zijn, dat past niet bij hem, erkent hij tegenover Tan.

"Dat is toch logisch, als je mij hoort praten? Naar een adviseur hoeft niet te worden geluisterd. De directie is verantwoordelijk en die wordt gecontroleerd door de RvC. Dan is er nog de bestuursraad."