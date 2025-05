Ajax krijgt twee belangrijke transfertips: 'Zó veel beter dan de rest, het is bijna eng'

Ajax verloor zondag van NEC en volgens Kenneth Perez en Pierre van Hooijdonk kunnen de Amsterdammers volgend jaar wel wat versterkingen gebruiken. Eerstgenoemde was onder de indruk van Philippe Sandler bij de Nijmegenaren en Van Hooijdonk denkt dat Ajax al kampioen was geweest als ze Hwang In-Beom in de ploeg hadden gehad.

In Dit Was het Weekend van ESPN steekt Perez van wal over Sandler. De verdediger stond in de basis tegen de Amsterdammers en speelde een uitstekende wedstrijd tegen Ajax-spits Wout Weghorst. De oud-speler van Manchester City en Feyenoord speelde door een blessure slechts zeventien Eredivisie-duels mee. Het contract van Sandler bij NEC loopt nog tot de zomer van 2029.

'Bijna eng'

Perez heeft dus lovende woorden over voor het optreden van Sandler. "Hij heeft zeventien wedstrijden gespeeld dit seizoen, maar hij is zóveel beter dan de rest. Als hij op het veld staat, is het bijna eng. Zoveel overzicht, zoveel bravoure, zeker aan de bal. Wie doet dat nou? Inspelen, doorlopen... Zo comfortabel aan de bal. En dan nog zijn fysiek, zijn gestalte. Hij verdedigt heel erg goed. Hij is een geweldige verdediger."

Voor Perez is het nog altijd hopen dat Sandler ooit bij een topclub terecht komt en daar zijn kwaliteiten kan laten zien. "Ik zou hem zo graag bij een grotere club zien. Hij heeft gezeten bij Manchester City. Je vraagt je af of dat toentertijd de juiste stap was. Het is een beetje vallen en opstaan." Mede daarom durft Perez voorzichtig Ajax te tippen. "Je hebt natuurlijk maar vijftig procent van de tijd de beschikking over hem. En dat is natuurlijk niet genoeg. Maar als Francesco Farioli bij Ajax blijft, dan zou hij in het roulatiesysteem kunnen spelen als hij fit is."

Droomtransfer voor Philippe Sandler valt in duigen door blessure: 'Dan had hij nu voor Ajax gespeeld' Philippe Sandler maakte afgelopen seizoen veel indruk bij NEC, maar tot een transfer naar een Nederlandse topclub kwam het niet in de zomer. Een blessure gooide roet in het eten voor de 27-jarige verdediger, zo bevestigde algemeen directeur van NEC Wilco van Schaik.

Hwang In-Beom

Van Hooijdonk had bij Studio Voetbal ook complimenten over voor een Eredivisie-speler. De analist zag Hwang In-Beom weer uitblinken bij Feyenoord. "Hij was een van de betere Feyenoorders. Als Ajax Hwang had op de positie van Henderson, dan had je al met de schaal in je handen gestaan." Feyenoord haalde Hwang in de winter naar Rotterdam en sindsdien maakte de Zuid-Koreaan een uitstekende indruk in Rotterdam.

