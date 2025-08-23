Edson Álvarez speelt dit seizoen niet in het shirt van Ajax. De Amsterdammers wilde de Mexicaanse defensieve speler graag terughalen, maar grijpt mis. Álvarez vertrekt op huurbasis naar Feyenoord-beul Fenerbahçe.

De club uit Istanbul huurt de middenvelder van West Ham United, waar hij geen basisplaats had. Beide clubs bevestigen dat er ook een optie tot koop in het huurcontract is opgenomen.

Speeltijd

Álvarez was op zoek naar een club waar hij veel speeltijd zou krijgen in aanloop naar het WK van volgend jaar in zijn geboorteland Mexico, Verenigde Staten en Canada. Trainer John Heitinga wilde hem graag terug naar Ajax halen. Maar Fenerbahçe heeft meer financiële middelen dan de club uit Amsterdam.

Bij Fenerbahçe komt de 27-jarige verdedigende middenvelder te spelen met Nederlander Jayden Oosterwolde. De in Huizen geboren Sofyan Amrabat is een andere teamgenoot van de 92-voudig international. De Turkse topclub beëindigde recent het Champions League-avontuur van Feyenoord. Volgende week woensdag speelt Fenerbahçe de beslissende wedstrijd in de play-offs tegen Benfica. De heenwedstrijd eindigde in 0-0.

Ajax

Ajax blijft op zoek naar een ervaren verdedigende middenvelder. De zoektocht naar een goede kandidaat zou makkelijker worden als er nog spelers vertrekken bij de nummer 2 van vorig seizoen in de Eredivisie. Brian Brobbey is een speler die Ajax mag verlaten. Maar de spits heeft nog geen geschikte club gevonden en kan er ook voor kiezen in Amsterdam te blijven.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.