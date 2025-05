Ajax liet hem lopen, nu azen Italiaanse topclubs op oud-Ajacied

AC Milan en AS Roma zouden interesse hebben in Francisco Conceição, die vorig seizoen nog door Ajax werd verkocht aan FC Porto. De Portugese international speelt momenteel op huurbasis bij Juventus en staat misschien een hereniging met zijn vader te wachten.

Conceição maakte in 2022 de overstap van FC Porto naar Ajax, waar hij aanvankelijk werd gezien als de mogelijke opvolger van Antony. Die verwachtingen maakte hij echter niet waar: in 28 wedstrijden voor het eerste elftal kwam de Portugese international slechts tot één doelpunt.

Na een weinig opvallende periode in Amsterdam keerde hij terug naar Porto. Eerst op huurbasis met een optie tot koop, die uiteindelijk werd benut voor 10,5 miljoen euro.

Hereniging met vader

Op dit moment is de 22-jarige aanvaller door FC Porto uitgeleend aan Juventus, met een optie tot koop van €30 miljoen (geldig tussen 15 juni en 15 juli) die 'De Oude Dame' niet lijkt te willen betalen. De toekomst van de Portugees is na dit seizoen is daarmee voor alsnog onduidelijk.

In de Italiaanse media gonst het dan ook van de geruchten over de mogelijke volgende club van de Portugese vleugelspeler. Conceição zou niet willen terugkeren bij FC Porto. Volgens Tuttosport hebben twee andere Italiaanse topclubs, AS Roma en AC Milan (waar zijn vader Sérgio Conceição trainer is), de linkspoot in het vizier. Hij scoorde vijf keer en gaf vier assists voor Juventus in zijn debuutseizoen in Italië.

Oplossing

De krant meldt dat zaakwaarnemer Jorge Mendes een oplossing zoekt voor de 22-jarige Portugees, die in het buitenland wil blijven en een terugkeer naar FC Porto heeft uitgesloten. Als hij naar Milaan gaat, treft hij daar zijn vader, met wie hij drie seizoenen bij FC Porto samenspeelde. Sérgio Conceição heeft nog een contract bij de 'Rossoneri' tot juni 2026.

