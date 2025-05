Cristiano Ronaldo is rivaal Lionel Messi een stap voor door zichzelf uit te nodigen

Cristiano Ronaldo staat op het punt om Lionel Messi, zijn eeuwige rivaal, een stap voor te zijjn. De voetballer zou zichzelf namelijk hebben uitgenodigd om binnenkort zijn voetafdrukken achter te laten op de 'Walk of Fame' van het Maracana-stadion in Rio de Janeiro, nadat er geruchten waren dat zijn rivaal zijn voetafdrukken daar zou achterlaten.

Volgens Braziliaanse media heeft de aanvaller de wens geuit om zich bij de grootste legendes te voegen die hun stempel op de mythische voetbaltempel hebben gedrukt. Hij zou daarmee de tweede Portugees zijn die dat doet. Messi heeft zijn voetafdrukken hier (nog) niet achtergelaten, wat zou betekenen dat de Portugees zijn concurrent een stap voor is.

Onderhandelingen

Het stadionbestuur staat open voor zijn verzoek en naar verluidt zijn er al sinds begin april onderhandelingen gaande tussen beide partijen. De Portugese topvoetballer wordt vertegenwoordigd door Charles Cardoso, zakenpartner van zijn zus Elma Aveiro. De Al-Nassr-speler heeft al twee keer in Brazilië gespeeld, maar nog nooit in het Maracana.

Tweede Portugees

De 'Walk of Fame' in Rio de Janeiro werd in 2000 geopend. De eerste niet-Braziliaanse speler die er zijn voetafdrukken achterliet was de Portugese aanvaller Eusébio. Andere grote namen zijn Franz Beckenbauer (Duitsland), Alcides Ghiggia (Uruguay), Elias Figueroa (Chili), Romerito (Paraguay) en Dejan Petković (Servië).

Spelers krijgen normaal gesproken een uitnodiging om hun voetafdrukken te vereeuwigen in dit iconische stadion, dat in 1950 werd geopend voor het WK. De laatste bekende ster die deze eer kreeg was Neymar in 2021.

Bewuste keuze om zijn rivaal voor te zijn?

Nu gonst het echter van de geruchten dat Lionel Messi de volgende legende zou kunnen zijn die zijn stempel op het Maracana drukt, mogelijk al dit jaar na een vriendschappelijke wedstrijd. Het lijkt er echter op dat Cristiano Ronaldo de Argentijn wil voor zijn en alvast een plekje wil bemachtigen tussen sterren als Ronaldo Nazário, Pelé en Garrincha.

Week vol dieptepunten

Ronaldo heeft een teleurstellende week achter de rug. Woensdag werd hij met Al Nassr uitgeschakeld in de Aziatische Champions League. De ploeg verloor met 2-3 van het Japanse Kawasaki Frontale. De Portugees, die net als Otávio in de basis stond, wist niet te scoren in de wedstrijd. Een dag eerder werd Al Hilal, onder leiding van Jorge Jesus, eveneens uitgeschakeld. Ronaldo kreeg nog wel een enorme kans om de eer te redden, maar miste op pijnlijke wijze.