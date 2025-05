Engelse topclub aast op talentvolle Ajax-tiener Jorrel Hato

Chelsea heeft interesse in de 19-jarige Ajax-verdediger Jorrel Hato en zou hem volgend jaar zomer kunnen aantrekken, zo meldt Sky Sports. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel 30 miljoen euro.

Hato en Mika Godts zijn twee van de weinige uitblinkers bij het huidige Ajax, zo werd afgelopen maandag nog gesteld bij Vandaag Inside. De verdediger speelde dit seizoen 47 wedstrijden, waarin hij 3 keer scoorde en 6 assists gaf. Zijn contract bij Ajax loopt tot de zomer van 2028. Hato heeft ook zes interlands voor Oranje achter zijn naam staan, met één assist.

Reserverol?

Valentijn Driessen stelt dat de Ajax-verdediger kritisch zou moeten overwegen of een overstap naar de Engelse topclub een goede stap voor zijn loopbaan is. De Telegraaf-journalist vreest een reserverol voor de verdediger bij Chelsea, zo meldt hij in de podcast Kick-off.

“Zien ze hem als linksback of centrale verdediger? En komt hij voor de basis of voor de bank?”, vraagt de journalist zich af. “Je kunt het gesprek wel aangaan, maar in dat gesprek moet duidelijk blijken waarom ze jou willen hebben en wat ze met jou van plan zijn. Je moet erdoorheen prikken als ze een plan voorstellen wat geweldig lijkt en niet geweldig is,” vervolgt hij.

Te vroeg

Volgens Driessen is het dan ook te vroeg voor de 19-jarige verdediger om zo'n stap te zetten. Hij zou eerst één van de beste spelers van de Eredivisie moeten zijn, voordat hij een stap naar het buitenland zet. Dat is hij volgens de verslaggever nog niet: "Ik denk dat het een stap is die hij niet moet maken. Dan kun je nog beter een jaar bij Ajax in de Champions League voetballen."

