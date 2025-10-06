Ajax heeft maandag het overlijden van een voormalig directeur naar buiten gebracht. Dolf Collee overleed afgelopen zaterdag op 72-jarige leeftijd in zijn eigen huis na een ziekbed.

De familie van Collee heeft het nieuws maandag aan de club verteld. Hij was lange tijd topbankier van ABN AMRO. Vervolgens was hij nauw betrokken bij het eerste contract dat de bank tekende met Ajax. Dat noemde Collee later een 'fenomenale keuze'.

Collee ging in 2006 met pensioen als bankier, maar bleef verbonden aan Ajax. De recordkampioen schrijft op de eigen site: 'In een bestuurlijk roerige periode van de club begon Collee in december 2012 als lid van de Raad van Commissarissen. Hij vervulde die rol tot 6 september 2015, toen hij werd gevraagd als algemeen directeur. Ajax was toen op zoek naar een opvolger van Michael Kinsbergen.'

Edwin van der Sar

Collee gaf vervolgens het stokje over aan Edwin van der Sar. 'De Amsterdammer verliet de schijnwerpers en trad definitief terug in de anonimiteit. Ajax wenst de nabestaanden van Collee heel veel sterkte met de verwerking van dit verlies.'

Voormalig topkeeper Van der Sar was van 11 november 2016 tot de zomer van 2023 de algemeen directeur van Ajax. Momenteel vervult Menno Geelen die rol.

