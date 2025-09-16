Terwijl heel Nederland blij is met een Nederlands elftal dat grotendeels uit de top-5 competities van Europa komt, vindt Edwin van der Sar dat je de Eredivisie ook niet moet uitvlakken als competitie. Hij ziet de waarde van de Nederlandse competitie nog altijd: "Van daaruit krijg je de kans in het buitenland."

Edwin van der Sar sprak met deze website na afloop van de Legends Charity Match in Lissabon. Hij speelde met een wereldelftal tegen Portugese Legends. De Portugezen wonnen met 4-1 van het ensemble met onder andere Alessandro Del Piero, Michael Owen, Carles Puyol, Javier Zanetti en dus Van der Sar. "Wij wilden nog een beetje aanvallend spelen, dan geef je ruimtes weg", was zijn snelle analyse.

Niet meer als vroeger

Van der Sar moest er drie toelaten terwijl zijn voorgang Petr Cech er maar één doorliet. Ook oogde de Nederlander toch nog bijzonder fel in zijn coaching en beleving. "Ja, zeker. Zo voelt dat ook gewoon. Je hebt niet meer de reacties en de snelheid van vroeger, maar bepaalde dingen blijf je doen. Dat is leuk! Ik was ook blij dat Petr zo'n goede eerste helft speelde."

Nederlands elftal

Ook vertelde Van der Sar nog wat over het Nederlands elftal, want hoe beleeft hij dat nou allemaal van een afstandje? "De kwaliteiten hebben we, natuurlijk", zei hij al gauw. "Alle spelers spelen bij grote clubs in het buitenland. De eerste wedstrijd in De Kuip was wat teleurstellend, denk ik", doelend op de wedstrijd tegen Polen, die met 1-1 gelijkgespeeld werd.

Maar toch haalde hij nog wat positiefs uit de 3-2 overwinning op Litouwen, die daarop volgde. "Het is mooi dat Memphis op zoek naar zijn record twee hele belangrijke doelpunten maakt."

Eredivisie

In Nederland leeft het enorm dat Oranje veel spelers uit bijvoorbeeld de Premier League heeft, maar Van der Sar blijft ook enthousiast over de Eredivisie. "Het klinkt misschien gek, maar de Eredivisie is een soort kraamkamer. Daar start je. Daar moet je als het goed is een grote jongen gaan worden bij een grote club. Van daaruit kan je verder gaan naar het buitenland."

Wel bekent hij eerlijk dat hij niet meer nauwlettend naar de Eredivisie kijkt. "Ik zag dan wel de 3-5 van NEC tegen PSV, dat vond ik leuk. Maar ik volg het niet zo heel erg nadrukkelijk meer. Het is veel om bij te houden en ik ben in het weekend vaak weg. Er is ook niet meer de noodzaak om te kijken", besloot hij.

