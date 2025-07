De bedragen in het vrouwenvoetbal zijn nog lang niet zo hoog als bij de mannen, maar toch doet Ajax uitstekende zaken op de transfermarkt. Sterspeler Lily Yohannes heeft de Amsterdamse club een recordbedrag opgeleverd, zo meldt de technisch directeur van Ajax.

Yohannes verruilt Ajax voor de Franse topclub Olympique Lyon. Ajax meldt dat beide clubs akkoord zijn met de overgang van de 18-jarige middenveldster, die zelf maandag op Instagram al haar vertrek bij de Amsterdamse club had aangekondigd. Ze vertrekt voor een recordbedrag, zegt technisch directeur Alex Kroes in een persmededeling van Ajax, zonder een getal te noemen. Volgens sportzender ESPN gaat het om 450.000 euro.

55 duels sinds debuut in 2023

Yohannes stond nog tot medio 2026 onder contract bij Ajax. Ze doorliep ook de jeugdopleiding in Amsterdam. In september 2023 maakte ze haar debuut in de hoofdmacht. De Amerikaanse international kwam in totaal 55 keer uit voor het eerste elftal, waarin ze dertien keer scoorde.

Geboren in Amerika, kon voor Oranje kiezen

De middenveldster werd geboren in de Amerikaanse staat Virginia, maar woont sinds haar tiende in Nederland. Ze kon international worden voor Oranje, maar koos vorig jaar voor haar geboorteland. Ze won met Ajax de KNVB-beker in 2024. Olympique Lyon won acht keer de Champions League.

'Compliment naar zowel haar als onze jeugdopleiding'

"Dit is een prachtige transfer voor zowel Lily als Ajax", zegt Kroes. "Lily is een ware inspiratie voor de jongere generatie en haar weg naar de top is een van de voorbeelden van hoe wij het bij Ajax graag zien. Wij zijn trots op de ontwikkeling die zij hier heeft doorgemaakt. Dat zij nu voor een recordbedrag een transfer maakt naar Olympique Lyon, een absolute topclub binnen het vrouwenvoetbal, is natuurlijk een mooi compliment naar zowel Lily als onze jeugdopleiding."

Daniëlle van de Donk

Bij Lyon is Oranje Leeuwin Daniëlle van de Donk net vertrokken. De middenveldster keerde, mede door haar huwelijk met de Engels international Ellie Carpenter, terug in Engeland bij een 'net nieuwe' club. Wel komt Yohannes met Damaris Egurrola een andere Oranje Leeuwin tegen bij Lyon.